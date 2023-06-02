Бензема отказался от космического предложения

Нападающий "Реала" Карим Бензема все еще надеется остаться в испанском клубе.

Как пишет источник, француз не принял предложение в 200 млн евро от саудовского клуба.

Сейчас в планах Бензема продлить контракт с “Реалом” до 2024 года.

Интересно, что в “Реале” уже начали искать замену Бензема, который играет за клуб с 2009 года.