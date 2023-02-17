Беларусь могут отстранить от Евро-2024

Представитель лейбористской партии Великобритании Джордж Фоулкс просит руководство УЕФА отстранить Беларусь от участия в отборе на Евро-2024.

С просьбой он обратился в писке к президенту УЕФА Александру Чеферину.

По его словам, запрет должны ввести на фоне того, что Беларусь дружит с Россией и поддерживает ее в войне против Украины.

Как известно, все сборные России отстранены от международных соревнований, также под санкциями оказались и российские клубы.