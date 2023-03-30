"Бавария" хочет подписать вундеркинда из "Барселоны"

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, “Бавария” проявляет интерес к хавбеку “Барселоны” Гави.

18-летний футболист может покинуть команду в качестве свободного агента, если до 30 июня не будет зарегистрирован в качестве игрока основного состава.

Источник отмечает, что пока углубленных контактов между клубами не было.

При этом “Бавария” продолжает следить за ситуацией, чтобы в будущем воспользоваться положением и бесплатно пригласить игрока.