"Барселона" определилась с тем, останется ли Хави в команде

Руководство "Барселоны" не сомневается в том, что контракт с наставником команды Хави будет продлен.

Как заявил журналист Фабрицио Романо, специалист на данный момент сфокусирован на текущем сезоне и на победе в чемпионате Ла Лиги.

Действующий контракт испанца с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Хави возглавил родную команду в ноябре 2021 года. В январе 2023 года под его руководством “Барса” взяла Суперкубок Испании.