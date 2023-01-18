"Атлетико" одержал уверенную победу в Кубке Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании “Атлетико” на выезде обыграл “Леванте” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Альваро Мораты и Маркоса Льоренте.

“Леванте” – “Атлетико” - 0:2 (0:0)

Голы: Мората, 54 - 0:1, Льоренте, 90 - 0:2

“Леванте”: Фемениас, Сон, Муньос, Робер, Саракки, Де Фрутос (Кампанья, 59), Мусонда (Кантеро, 59), Пепелу, Хони Монтьель (Уэсли, 71), Мартинес (Робледо, 86), Бульдини (Сольдадо, 71).

“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду, Льоренте, Барриос (Корреа, 46), Кондогбиа, Де Поль (Коке, 79), Гризманн, Мората (Сауль, 64).

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