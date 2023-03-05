Агент подтвердил уход звездного футболиста из "Ливерпуля"

Агент форварда “Ливерпуля” Роберто Фирмино Роджер Виттманн подтвердил, что футболист покинет команду.

"В ближайшее время он хочет показать тренеру лучшую версию себя, чтобы попрощаться.

Планов у него нет, но решение об уходе из “Ливерпуля” он принимал вместе с клубом.

Это был первый раз в моей жизни, когда он может стать свободным агентом. “Ливерпуль” разрешил нам поговорить с разными клубами. Для нас это было бы легко, но это не было его намерением, так как он хочет найти собственный путь", - сказал он.