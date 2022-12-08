55-летний японский форвард будет играть в Португалии

55-летний японский форвард Кадзуеси Миура покинет свой клуб “Сузука ПГ” уже в зимнее трансферное окно.

Как пишет A Bola, старейший футболист планеты переедет в Португалию, где подпишет контракт с командой второго дивизиона “Оливейренсе”.

Интересно, что Миура первый матч на профессиональном уровне сыграл в 1986 году в составе “Сантоса”.

После этого он играл за множество клубов Бразилии и Японии. Также он поиграл в итальянском “Дженоа”, хорватской “Кроации” и австралийском “Сиднее”.