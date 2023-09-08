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Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

Новости футбола Вчера, 23:21
Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

В Южной Америке состоялись очередные матчи первого тура отбора на чемпионат мира-2026.

В ночь на 9 сентября там прошли встречи Парагвай - Перу, Бразилия - Боливия и Уругвай - Чили.

Уругвайская команда не испытала особых проблем и победила соперника со счетом 3:1. Интересно, что уругвайцы стартовали в отборе на чемпионат мира с победы в 12-й раз подряд. До этого ни одна команда мира не делала этого.

Бразильцы же не оставили шансов скромной Боливии, обыграв соперника со счетом 5:1. В составе пятикратных чемпионов мира отличались Родриго (дубль), Рафинья и Неймар (дубль).

В матче Парагвай - Перу была зафиксирована ничья 0:0.

Стоит напомнить, что мировое первенство 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде. Это будет первый турнир в истории, на котором сыграют 48 сборных.

В отборочном турнире в Южной Америке играют 10 сборных, которые проводят между собой по две встречи.

На чемпионат мира проходят команды, которые займут места с первого по шестое. В это месяце будут сыграны первые два тура квалификации, а закончится турнир в сентябре 2025-го.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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