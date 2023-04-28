Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть аутсайдера Бундеслиги

В матче 30-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на выезде сыграла вничью с “Бохумом" со счетом 1:1.

Оба гола были забиты в начале встречи. На пятой минуте счет открыл Антони Лосилла, но вскоре равновесие восстановил Карим Адейеми.

“Боруссия”, набрав 61 очко, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. “Бохум” с 28 очками остался на 15-й позиции.

“Бохум” – “Боруссия” Д - 1:1 (1:1)

Голы: Лосилла, 5 - 1:0, Адейеми, 7 - 1:1

“Бохум”: Риманн, Гамбоа (Джанко, 78), Ордец, Машович, Данило Соарес (Стафилидис, 85), Лосилла, Штегер, Остерхаге (Кунде, 85), Асано (Цоллер, 78), Антви-Аджей, Хофманн (Брошински, 70).

“Боруссия” Д: Кобель, Рюэрсон (Модест, 88), Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Брандт (Ройс, 74), Беллингем, Аллер (Мукоко, 73), Мален (Вольф, 88), Адейеми (Рейна, 81).

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