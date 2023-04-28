85-миллионый вингер "МЮ" может перейти в дортмундскую "Боруссию"

Вингер “Манчестер Юнайтед” и сборной Англии Джейдон Санчо может вернуться в дортмундскую “Боруссию”, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По сведениям источника, футболист недоволен количеством игровой практики в составе манкунианцев. В связи с этим дортмундцы могут арендовать 23-летнего игрока.

Санчо перешел в “Манчестер Юнайтед” из “Боруссии” в 2021 году. Сумма трансфера составила 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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