Месси может сыграть за аргентинский клуб

Форвард ПСЖ Лионель Месси может принять участие в прощальном матче бывшего партнера по сборной Аргентины Макси Родригеса против "Ньюэллс Олд Бойз" летом этого года.

Матч запланирован на 24 июня и пройдет на "Эстадио Марсело Альберто Бьелса".

Родригес пригласил Месси на игру, но отметил, что решение о его участии принимает сам футболист.

Он также подчеркнул, что хочет сделать этот день незабываемым для болельщиков и национальной команды.

Месси пока не высказал свою позицию по поводу участия в матче.