Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Челси продолжит карьеру в Японии

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Челси Хуан Мата перешел в Японию, сообщает ББС.

Испанский футболист продолжит свою карьеру в клубе Виссел Кобе. За эту команду выступал другой игрок сборной Испании Андреас Иньеста и Давид Вилья. Хуан Мата перешел на права свободного агента, другие детали контракта не разглашают. Прошлый сезон 35-летний игрок провел в Турции, где помог Галатасараю стать чемпионом страны. Однако Мата редко попадал в основной состав. Он провел 18 матчей за Галатасарай, забил три гола и отдал один ассист.

Мата является воспитанником мадридского футбола, но в 2007 году перебрался в Валенсию. За "летучих мышей" Хуан сыграл четыре сезона и в 2011 году перебрался в Челси. За Синих испанец провел 82 матча и забил 18 голов. После трех лет в Лондоне, в январе 2014 года, Мата переехал в Манчестер Юнайтед за 37 миллионов фунтов стерлингов. В 2022 году у него завершился контракт и Хуан перешел в Галатасарай.

Напомним, что в Манчестер Юнайтед вернулся Джонни Эванс.