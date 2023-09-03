EN EN NG NG
Главная Новости Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Челси продолжит карьеру в Японии

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Челси продолжит карьеру в Японии

Новости футбола Сегодня, 06:47
Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Челси продолжит карьеру в Японии Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Челси продолжит карьеру в Японии

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Челси Хуан Мата перешел в Японию, сообщает ББС.

Испанский футболист продолжит свою карьеру в клубе Виссел Кобе. За эту команду выступал другой игрок сборной Испании Андреас Иньеста и Давид Вилья. Хуан Мата перешел на права свободного агента, другие детали контракта не разглашают. Прошлый сезон 35-летний игрок провел в Турции, где помог Галатасараю стать чемпионом страны. Однако Мата редко попадал в основной состав. Он провел 18 матчей за Галатасарай, забил три гола и отдал один ассист.

Мата является воспитанником мадридского футбола, но в 2007 году перебрался в Валенсию. За "летучих мышей" Хуан сыграл четыре сезона и в 2011 году перебрался в Челси. За Синих испанец провел 82 матча и забил 18 голов. После трех лет в Лондоне, в январе 2014 года, Мата переехал в Манчестер Юнайтед за 37 миллионов фунтов стерлингов. В 2022 году у него завершился контракт и Хуан перешел в Галатасарай.

Напомним, что в Манчестер Юнайтед вернулся Джонни Эванс.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия Джей-лигa Япония
Популярные новости
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола Вчера, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча Новости футбола Вчера, 02:45 Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча
Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН Новости футбола Вчера, 02:24 Трансферы Фати, Фелиша, Гринвуда, Коло Муани. Последний день трансферного окна: как это было
Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер Футбол 01 сен 2023, 06:05 Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер
Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу Новости футбола 01 сен 2023, 05:36 Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу
Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера Новости футбола 01 сен 2023, 04:28 Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:19 Игрок Манчестер Юнайтед может переехать в Турцию Новости футбола Сегодня, 08:29 Феликс пошел на понижение зарплаты ради перехода в Барселону Новости футбола Сегодня, 07:21 Звезда Ювентуса может продолжить карьеру в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 06:47 Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Челси продолжит карьеру в Японии Новости футбола Сегодня, 05:50 Арсенал - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:07 Едва не привез два гола: Мудрика жестко раскритиковали в Англии. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 03:53 Надо видеть. Шедевральный гол Лацио в ворота Наполи. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 02:37 Боссы Манчестер Юнайтед приняли важное решение по будущему клуба Новости футбола Вчера, 16:48 Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Вчера, 16:46 Лацио побеждает Наполи и одерживает первую победу в сезоне
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ницца - Страсбур 3 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед 3 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Унион Берлин - РБ Лейпциг 3 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер - Фиорентина 3 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико - Севилья 3 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эмполи - Ювентус 3 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лион - ПСЖ 3 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Осасуна - Барселона 3 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Крузейро - Ред Булл Брагантино 4 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Баия - Васко да Гама 4 сентября 2023 года