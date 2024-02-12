Жил Висенте – Визела прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.74 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Во вторник к нам вернется Лига Чемпионов, на фоне которой матч португальской Примейры Жил Висенте – Визела может остаться незамеченным, мы решили подготовить свой прогноз на это событие.

Жил Висенте

По итогам 20 туров Жил Висенте занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, выглядит неплохо, но отрыв от опасной зоны составляет всего два очка. В последнем туре команда уступила в гостях Бенфике со счетом 0:3, прервав серию из трех матчей без поражений. Основная задача команды, держаться подальше от опасной зоны, Жил Висенте хорошо играет дома и катастрофически в гостях, поэтому из матчей на своем поле надо выжимать максимум.

Визела

Для Визела все складывается очень плохо, так как клуб идет последним в чемпионате, показывая слабые результаты. Свой последний матч команда проиграла Гимарайншу со счетом 0:1, данное поражение стало четвертым кряду в чемпионате. Отставание от проходного 15-го места составляет восемь очков. Сохранить прописку при таких раскладах будет очень сложно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние первого круга завершилось домашней победой Визела со счетом 1:0, результат справедливый, хозяева играли лучше.

Жил Висенте отлично играет дома, всего одно поражение в 10 встречах, при этом было 5 побед и 4 ничьи.

Визела побеждала на выезде только раз в этом розыгрыше Примейры, при этом было 4 поражения и 4 ничьи.

Жил Висенте – Визела Прогноз

Нас ожидает противостояние далеко не самых ярких, но мотивированных команд. Хозяева считаются небольшими фаворитами, с чем мы согласны, все-таки Жил Висенте играет на своем поле, а также находится выше в турнирной таблице. В такой непредсказуемой битве мы рискнем сделать ставку на обмен забитыми мячами.

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