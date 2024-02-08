Южная Африка – ДР Конго прогноз и ставки на матч 10 февраля

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Обладатель бронзовых медалей Кубка африканских наций определится в субботу вечером в Абиджане, где в очном противостоянии сойдутся сборные Южной Африки и ДР Конго. Предлагаем прогноз на этот поединок от экспертов Dailysports.

Южная Африка

Южная Африка, скажем прямо,удивила. Пожалуй, даже преданные фанаты слабо верили в то, что «бафана-бафана» сыграют в финале КАН. В группе ЮАР стартовали с поражения от Мали со счётом 0:2, затем был разгром Намибии (4:0) и ничья с Тунисом (0:0). Финишировав вторыми в квартете, южноафриканцы получили в соперники полуфиналистов чемпионата мира сборную Марокко. И здесь команда Хуго Броса сотворила сенсацию, выиграв со счётом 2:0. В четвертьфинале соперник в лице Кабо-Верде выглядел проще, однако путёвку в полуфинал Южная Африка добыла в серии пенальти. Собственно, матч против Нигерии в полуфинале также завершился «футбольной лотереей», однако на этот раз успешнее в ней были нигерийцы.

ДР Конго

Сборная ДР Конго в трёх матчах групповой стадии сыграли вничью с Замбией (1:1), Марокко (1:1) и Танзанией (0:0). Но этих очков хватило, чтобы стать даже второй в своей группе. В первом раунде плей-офф «леопарды» прошли Египет, одолев «фараонов» в серии 11-метровых. А уже в четвертьфинале была уверенная победа над Гвинеей со счётом 3:1. При этом пропустили первыми как раз конголезцы. В полуфинале судьба свела ДР Конго с хозяева турнира Кот-д’Ивуаром. Матч получился равным, судьбу которого решил один точный удар Алле в середине второго тайма.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В сентябре команды провели товарищеский матч, который принёс победу Южной Африки со счётом 1:0

В крайних пяти поединках этих команд дважды сильнее были южноафриканцы при одной победе «леопардов»

В трёх поединках из 5-ти последних был зафиксирован результат 1:0

Южная Африка – ДР Конго прогноз

Букмекеры отдают преимущество в этой встрече сборной ДР Конго. Победа «леопардов» оценивается коэффициентом 2.29. Пожалуй, именно конголезцы будут диктовать ход игры в матче за третье место, ведь они потратили куда меньше сил в предыдущих поединках. Напомним, Южная Африка в двух последних матчах доходила до серии пенальти. Наша ставка «Победа ДР Конго с форой (0)» с коэффициентом 1.62.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram