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Зизу Бергс – Рафаэль Надаль прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Зизу Бергс - Рафаэль Надаль прогноз Фото: https://www.skysports.com/ Автор неизвестен
Зизу Бергс Зизу Бергс
ATP Rome 2024 10 мая 2024, 07:00 Зизу Бергс - Рафаэль Надаль
Rome , Foro Italico
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Прогноз на матч П1(-5,5)
Коэф.: 1.9
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1хБет 5.00
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В первом круге теннисного турнира в Риме, свою встречу проведут Зизу Бергс – Рафаэль Надаль. Прогноз на матч этих спортсменов подготовили эксперты Dailysports.

Зизу Бергс

Бельгийский теннисист мало знаком даже опытным фанатам этого вида спорта. Значимых достижений в карьере Бергса не было, спортсмену 24 года, он занимает 108-ю строчку в мировом рейтинге. Недавно бельгиец провел два успешных для себе челленджера в США, в одном удалось дойти до финала, а второй и вовсе выиграть.

В Риме пришлось начать с квалификации, где сначала обыграл американца Кипсона – 4:6, 6:3, 6:4, а потом китайца Шана – 6:4, 7:6. Сам факт сыграть против Надаля уже немалое событие, важно справиться психологически.

Рафаэль Надаль

Легендарный испанец уже на заключительной стадии своей блестящей карьеры, в этом году ему исполниться 38 лет. Не зря Надаль пытается набрать форму на своем любом грунте, он хочет замахнуться на победу в этом году наRolandGarros, это было бы эффектное завершение карьеры, хотя в такое вериться с трудом.

Рафа пытается прогрессировать, на прошлом турнире в Мадриде он дошел до четвертого круга, где уступил чеху Лехечке, хотя перед этим выбил из борьбы даже представителя топ-10 Де Минаура. В мировом рейтинге Надаль только на 305-м месте, хотя это точно ничего не значит для экс-первой ракетки мира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Не удивительно, что соперники между собой ранее никогда не играли.
  • Только на грунте Бергс успел провести 15 матчей в этом году, одержав 12 побед в них.
  • Надаль провел всего девять встреч в этом сезоне, одержав шесть побед.

Зизу Бергс – Рафаэль Надаль Прогноз

Сыграют теннисисты разного уровня, при всем уважение к бельгийцу, он фактически ноунэйм на фоне Надаля, так что особой интриги мы не ждем. Букмекеры тоже уверенны в победе легендарного испанца. Примечательно, что соперники родились в один день, но бельгиец на 13 лет позже. Рафа постарается доминировать, и закончить эту встречу, как можно быстрее. Ставим на успех Надаля с форой -5,5 геймов.

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Прогноз на матч П1(-5,5)
Коэф.: 1.9
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