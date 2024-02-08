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Иордания – Катар прогноз и ставки на матч 10 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Иордания - Катар прогноз
Иордания Иордания
Кубок Азии 10 фев 2024, 10:00 Иордания - Катар
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Международные, Lusail, Lusail Stadium
Катар Катар
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.6
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Победитель Кубка Азии 2024 года определится в субботу вечером в Лусаиле, где на арене "Лусаил Айконик" сыграют сборные Иордании и Катара. Удастся ли Катару во второй раз кряду выиграть континентальный турнир? Эсперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Иордания

Сборную Иордании будут встречать на родине с цветами и носить на руках, как героев нации. Ранее "орлы" выше четвертьфинала никогда не поднимались, да и, стоит признать, после групповой стадии мало кто верил в подобный успех команды Хуссейна Аммута. Обыграв Малайзию, "орлы" сыграли вничью с Южной Кореей и проиграли Бахрейну. Однако, даже заняв третью строчку в группе, Иордания смогла проявить себя в плей-офф. Чего только стоила героическая волевая победа над Ираком в первом раунде, с двумя голами в компенсированное время. В четвертьфинале минимально был обыгран Таджикистан, а в полуфинале Южная Корея. Стоит только взглянуть на статистику, чтобы понять ход матча. 17:8 по ударам, 7:0 по ударам в створ ворот! И при этом корейцы 70% времени владели мячом!

Катар

Сборная Катара, будучи чемпионом континента и хозяином турнира, провела групповой этап на одном дыхании. Три сухих победы в трёх играх над Ливаном, Таджикистаном и Китаем. Первыми, кому удалось распечатать ворота «бордовых» стали палестины в первом раунде плей-офф (2:1), а вот остановить Катар удалось Узбекистану в четвертьфинале. Судьбу путёвки в полуфинал решила серия пенальти. В полуфинале далеко не Катар был фаворитом, однако подопечные Тинтина Маркеса смогли удивить экспертов и порадовать местную публику. Матч с Ираном получился очень результативным и завершился победой Катара со счётом 3:2. При этом первыми забили иранцы, однако уже к исходу первого тайма «бордовые» выигрывали 2:1. Во втором тайме Иран сравнял счёт с пенальти, а победу Катару принёс точный удар Маркеса.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Иордания обыграла Катар в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку Азии 2024 (2:1)
  • Перед этим в трёх играх сильнее был Катар

Иордания – Катар прогноз

Прогнозы на финальные матчи дело не благодарное, так что предлагаем взять здесь «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.60. Иордания засушила игру с Южной Кореей и Катару будет очень непросто вскрыть крепкую оборону соперника.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.6
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