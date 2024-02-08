Уотфорд – Лестер прогноз и ставки на матч 10 февраля

Прогноз на матч Победа Лестер Коэф.: 1.82 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

10 февраля Уотфорд сыграет на "Викаридж Роуд" с Лестером в рамках 31-го тура Чемпионшипа. Чего ждать в этом противостоянии? Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот матч.

Уотфорд

«Шершни» провалили сезон 2021/2022 и свалились в Чемпионшип, где многими были записаны в фавориты. Правда, подтвердить свой класс не удалось и «Жёлтая армия» финишировала в нижней половине турнирной таблицы. Не лучше ситуация и в текущем сезоне при французе Валерьене Исмаэле. Уотфорд занимает только 11-ю строчку с 41 очком в активе. До первой шестёрки дотянуться будет очень непросто. Мало того, что отставание составляет четыре очка, так ещё и желающих оказаться на шестом месте хватает. Плюс ко всему – это печальные результаты Уотфорда в последних турах. К примеру, «шершни» проиграли домашний матч Кардиффу на минувших выходных, а перед этим были ничьи с Шеффилд Уэнсдей, Бристоль Сити и Плимутом.

Лестер

В отличие от соперника, Лестер все свои задачи в этом сезоне уже решил. Трудно представить, что такое должно произойти с «Лисами», чтобы они растеряли преимущество в 11 очков и покинули первую строчку в турнирной таблице. С другой стороны, стоит признать, что в последних играх команда Энцо Марески пару раз неприятно оступилась. Случилось выездное поражение от Ковентри со счётом 1:3, а также ничья 1:1 с Ипсвичем в родных стенах. Возможно, к слову, всему виной участие в Кубке Англии, где «лисы» прошли сначала Миллуол (3:2), а не так давно дома укатали в газон Бирмингем (3:0). Уже после успешной игры с Бирмингемом подопечные Энцо Марески не испытали проблем в матчах с Суонси (3:1) и Сток Сити (5:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лестер обыграл «шершней» в первом круге со счётом 2:0

Эта победа стала для «лисиц» четвёртой подряд над этим соперником

В 4-х матчах из 5-ти последних проходила ставка на «Тотал больше 2.5» и «Обе забьют»

Уотфорд – Лестер прогноз

Очевидно, что недавние осечки Лестера связаны с участием в Кубке Англии. Возможно, «Лисицы» банально берегли силы. Стоило им окунуться с головой в Чемпионшип и вновь последовали уверенные победы. Что-то подсказывает, что Лестер возьмёт три очка в игре с Уотфордом. Наша ставка «Победа Лестера» с коэффициентом 1.82.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram