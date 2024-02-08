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Куинз Парк Рейнджерс – Норвич прогноз и ставки на матч 10 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити прогноз
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
Чемпионшип Англия 10 фев 2024, 10:00 Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
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Англия, London, The Kiyan Prince Foundation Stadium
Норвич Сити Норвич Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.97
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Один из матчей 31-го тура Чемпионшипа будет сыгран в столице Англии, где на "Лофтус Роад" местный Куинз Парк Рейнджерс примет Норвич. Хозяевам кровь из носу нужна победа в предстоящем противостоянии. Удастся ли добыть её в родных стенах? Предлагаем прогноз на матч от экспертов Dailysports.

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Куинз Парк Рейнджерс

Команда Марти Сифуєнтеса проводит очень непростой сезон и ведёт борьбу за выживание. Шансы зацепиться за спасительные места у «Супер Обручей» есть, однако необходимо к каждому матчу подходить с максимальной самоотдачей. На текущий момент у КПР в активе 28 очков и это всего на три меньше, чем у идущего на спасительной 21-й строчке Хаддерсфилда. При этом «Рейнджерс» набрали хороший ход и в трёх играх взяли семь очков, чем существенно улучшили своё турнирное положение. На минувших выходных ребята Марти Сифуєнтеса на выезде обыграли Блэкберн со счётом 2:1. А вот дома КПР играет, на удивление, слабо – всего три победы в 15-ти матчах.

Норвич

А вот «канарейки» чувствуют себя очень уверенно, пребывая на девятой строчке. Если постараться, то можно даже зацепиться за шестую строчку и попробовать себя в плей-офф. Отставание от идущего шестым Халла всего-то одно очко, да вот только таких как Норвич целая когорта – Ковентри, Сандерленд, да и Престон с Уотфордом тоже недалеко. С одним из прямых конкурентов в лице Ковентри команда Давида Вагнера как раз и встречалась на минувших выходных и оформила победу со счётом 2:1. Она стала для «канареек» уже третьей в крайних четырёх турах. На выезде Норвич подобными результатами похвастаться не в состоянии. У «канареек» в 15-ти матчах всего 4 победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Норвич обыграл Куинз Парк Рейнджерс в первом круге с минимальным счётом 1:0
  • Эта победа стала для «канареек» второй кряду над этим соперником и третьей в крайних пяти противостояниях
  • Норвич не проигрывает КПР вот уже в восьми матчах подряд

Куинз Парк Рейнджерс – Норвич прогноз

Букмекеры не могут выделить кого-то в этой паре. КПР набрал хороший ход и пусть и играет в родных стенах отвратительно, но проиграть «канарейкам» хозяева не должны. Наша ставка «Победа КПР с форой (0)» с коэффициентом 1.97.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.97
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