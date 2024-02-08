Лидс – Ротерхэм прогноз и ставки на матч 10 февраля

Прогноз на матч П1(-2,0) Коэф.: 1.85 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 31-го тура английского Чемпионшипа Лидс на своем поле сыграет с Ротерхэмом. Соперники по предстоящему матчу преследуют разные цели в текущем сезоне и в этой паре есть явный фаворит. Возникнут ли у "белых" проблемы в этом поединке? Предлагаем прогноз на матч от экспертов Dailysports.

Лидс

Лидс по итогам 30-ти туров занимает третье место в турнирной таблице и является одним из кандидатов на повышение в классе. Напомним, что ещё в прошлом сезоне "павлины" выступали в элитном английском дивизионе и, конечно же, мечтают вернуться. На текущий момент отставание Лидса от идущего вторым Саутгемптона всего-то одно очко, хотя ещё несколько туров назад "белые" шли четвёртыми и уступали Ипсвичу семь очков. Столь стремительный скачок команда Даниеля Фарке осуществила благодаря серии из пяти побед кряду. Последняя из них была добыта на минувших выходных, когда на выезде Лидс обыграл Бристоль Сити со счётом 1:0. Добавим, что «павлины» посреди недели съездили в гости к Плимуту, где оформили победу со счётом 4:1 в Кубке Англии.

Ротерхэм

Для «мельников» сезон складывается из рук вон плохо. По итогам 29-ти сыгранных поединков команда Матта Тейлора занимает последнее место в турнирной таблице. При этом очень многое указывает на то, что дотянуться до спасительного 21-го места врядли удастся. Отставание от того же Хаддерсфилда составляет целых 12 очков. На минувших выходных Ротерхэм в родных стенах был проэкзаменован Саутгемптоном – одним из лидеров Чемпионшип. Экзамен этот «мельники» провалили, уступив со счётом 0:2. Настоящей проблемой для ребят Матта Тейлора являются гостевые матчи. У Ротерхэма до сих пор ни одной выездной победы, и он является единственной командой в Лиге с таким показателем.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Удивительно, но «мельники» смогли отобрать у Лидса очки в первом круге, сыграв с «павлинами» вничью 1:1

До ничьи в ноябре 2023 года у Лидса было четыре победы кряду над этим соперником

Три последних домашних матча против Ротерхэм «белые» выиграли с сухим счётом

Лидс – Ротерхэм прогноз

Трудно представить, чтобы Лидс вновь допустил осечку, да ещё и на своём поле. Наша ставка в этом матче «Победа Лидса с форой (-2.0)» с коэффициентом 1.85.

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