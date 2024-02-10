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Ювентус – Удинезе прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Ювентус - Удинезе прогноз
Ювентус Ювентус
Серия А Италия 12 фев 2024, 14:45 Ювентус - Удинезе
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Италия, Turin, Альянц
Удинезе Удинезе
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ювентус
Коэф.: 1.41
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В 24-м туре Серии А Ювентус в Турине сыграет против Удинезе. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Ювентус

Если Ювентус планирует оставаться в борьбе за скудетто, в этом матче ему необходима только победа. В предыдущем туре команда Массимилиано Аллегри уступила Интеру (0:1), а перед этим была сенсационная ничья против Эмполи (1:1). В итоге Ювентус отстает от Интера уже на 7 очков, а ведь команда Симоне Индзаги имеет 1 игру в запасе. Правда, поражение от Интера стало для туринской команды первым за 18 матчей Серии А.

Удинезе

Удинезе – удивительная команда. “Зебры” выиграли в этом сезоне только 2 матча в Серии А, но все равно умудряется пока что избегать зоны вылета. На данный момент Удинезе с 19 очками занимает 17-е место, но отрыв от 18-й позиции составляет лишь 1 очко. Так что команде Габриэле Чиоффи нужно срочно улучшать свою игру, чтобы не вылететь в Серию В. В предыдущем туре Удинезе в домашнем матче сыграл 0:0 против Монцы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Удинезе выиграл у Ювентуса только 1 из последних 17 матчей – 2:1 в сезоне-2019/20
  • В 1-м туре текущего сезона Ювентус разгромил Удинезе 3:0

Прогноз на матч Ювентус – Удинезе

Вряд ли нынешний Удинезе способен создать проблемы Ювентусу на выезде. Делаю ставку на победу туринцев.

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Коэф.: 1.41
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