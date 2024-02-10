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Кристал Пэлас – Челси прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Кристал Пэлас - Челси прогноз
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Премьер-лига Англия 12 фев 2024, 15:00 Кристал Пэлас - Челси
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Англия, London, Селхерст Парк
Челси Челси
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Челси
Коэф.: 1.73
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В 24-м туре английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между Кристал Пэлас и Челси. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Кристал Пэлас

“Орлы” пребывают в плохой форме. После важной победы над Шеффилд Юнайтед (3:2) лондонский клуб разгромно уступил Брайтону (1:4) и в СМИ снова заговорили о возможной отставке главного тренера команды Роя Ходжсона. Однако опытный англичанин продолжает оставаться на своей должности, а отрыв Кристал Пэлас от зоны вылета составляет 5 очков и может увеличиться в случае успешного результата против Челси.

Челси

Маурисио Почеттино пока что не удается добиться ощутимого прогресса. В минувшем сезоне Челси на данном этапе имел на 1 очко больше и был одной позицией выше. Так что можно утверждать, что пока молодая команда “синих” топчется на одном и том же месте. В Премьер-лиге Челси проиграли две последние игры, пропустив в них по 4 гола: 1:4 против Ливерпуля и 2:4 против Вулверхэмптона. Однако скрасить впечатление смогла победа над Астон Виллой 3:1 в 1/16 финала Кубка Англии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В этом сезоне Челси обыграл Кристал Пэлас 2:1 на Стэмфорд Бридж
  • Челси выиграл у Кристал Пэлас 13 матчей подряд

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Челси

Челси очень не хватает стабильности в этом сезоне, но все указывает на то, что этот Кристал Пэлас команда Маурисио Почеттино обыгрывать обязана.

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Прогноз на матч Победа Челси
Коэф.: 1.73
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