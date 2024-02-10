Кристал Пэлас – Челси прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года
В 24-м туре английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между Кристал Пэлас и Челси. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
Кристал Пэлас
“Орлы” пребывают в плохой форме. После важной победы над Шеффилд Юнайтед (3:2) лондонский клуб разгромно уступил Брайтону (1:4) и в СМИ снова заговорили о возможной отставке главного тренера команды Роя Ходжсона. Однако опытный англичанин продолжает оставаться на своей должности, а отрыв Кристал Пэлас от зоны вылета составляет 5 очков и может увеличиться в случае успешного результата против Челси.
Челси
Маурисио Почеттино пока что не удается добиться ощутимого прогресса. В минувшем сезоне Челси на данном этапе имел на 1 очко больше и был одной позицией выше. Так что можно утверждать, что пока молодая команда “синих” топчется на одном и том же месте. В Премьер-лиге Челси проиграли две последние игры, пропустив в них по 4 гола: 1:4 против Ливерпуля и 2:4 против Вулверхэмптона. Однако скрасить впечатление смогла победа над Астон Виллой 3:1 в 1/16 финала Кубка Англии.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В этом сезоне Челси обыграл Кристал Пэлас 2:1 на Стэмфорд Бридж
- Челси выиграл у Кристал Пэлас 13 матчей подряд
Прогноз на матч Кристал Пэлас – Челси
Челси очень не хватает стабильности в этом сезоне, но все указывает на то, что этот Кристал Пэлас команда Маурисио Почеттино обыгрывать обязана.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram