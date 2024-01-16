Юнионистас – Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года
В матче Кубка Испании 18 января состоится встреча Юнионистас против Барселоны. Команда третьего по силе дивизиона примет на своем поле действующего чемпиона Испании и попытается сотворить сенсацию.
Юнионистас
Эта команда в минувшем круге Кубка Испании сенсационно выбила из турнира Вильярреал, обыграв его в серии пенальти. Теперь скромный коллектив попытается сотворить еще более громкую сенсацию и дать бой чемпиону.
В последних пяти матчах Юнионистас добыл три победы при одном поражении. Сейчас команда идет на серии из трех побед подряд.
В турнирной таблице третьего по силе дивизиона Испании Юнионистас идет в середине и пока сохраняет теоретические шансы на повышение в классе.
Барселона
На выходных каталонцы проиграли в финале Суперкубка мадридскому Реалу и теперь им нужно срочно реабилитироваться перед родной публикой.
В чемпионате Испании дела у каталонцев также идут не лучшим образом, ведь они занимают четвертое место и отстают от лидера на восемь баллов, имея игру в запасе.
Для Барселоны сезон еще можно спасти, ведь осталось сыграть половину матчей. Более того, каталонцы продолжают борьбу за Лигу чемпионов и Кубок Испании.
История противостояния
Между собой команды ранее никогда не встречались.
Прогноз на матч Юнионистас — Барселона
Каталонцы должны быть очень мотивированы добыть уверенную победу после позорного поражения от Реала. Поставлю на победу вторых с форой -2. На это событие букмекеры предлагат коэффициент 1,67.
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