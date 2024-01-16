Таджикистан – Катар прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.35 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Кубка Азии хозяева турнира сборная Катара сыграет против сборной Таджикистана. В этом противостоянии есть явные фавориты и это футболисты катарской команды. Матч пройдет 17 января 2024 года.

Таджикистан

В первом туре группового этапа эта команда выстояла безголевую ничью с Китаем и теперь попытается вырвать очки у грозного Катара. Очевидно, что к игре с хозяевами турнира Таджикистан подходит в качестве аутсайдера, хотя эта команда способна преподнести сюрприз.

В последних пяти матчах во всех турнирах Таджикистан ни разу не проиграл, регулярно забивая в ворота своих соперников. Не исключаю, что им также удастся поразить ворота сборной Катара, хотя сделать это при поддержке чужих трибун будет крайне непросто.

Катар

Эта сборная входит в число фаворитов турнира, хотя огромную роль в этом играет фактор домашнего первенства. В первом туре Катар играл против сборной Ливана и без проблем обыграл соперника со счетом 3:0.

Если катар победит и во второй игре группового этапа, то он гарантирует себе место в плей-офф турнира. К слову, для выхода из группы может хватить и ничейного результата, но для этого будут важны результаты других матчей.

История противостояния

Между собой команды играли три раза и на счету Катара две победы при одной победе таджиков.

Прогноз на матч Таджикистан – Катар

Верю в то, что для Катара игра не будет складываться просто. Поставлю на исход обе команды забьют, так как верю в атакующий потенциал Таджикистана.

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