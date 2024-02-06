Визела – Бенфика прогноз и ставки на матч 8 февраля

Прогноз на матч П2(-1,0) Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из четвертьфинальных поединков Кубка Португалии состоится в ближайший четверг на арене "Estádio do Vizela", в котором Визела примет одного из грандов португальского футбола лиссабонскую Бенфику. Возникнут ли проблемы у "орлов" с выходом в полуфинал? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Визела

Скромный клуб из пригорода Браги проваливает сезон и, по всей видимости, вылетит из элитного португальского дивизиона. На текущий момент в активе Визелы всего 13 набранных очков в 20-ти турах. Причём, если в прошлом году у команды Рубена Де ла Барреры были хоть иногда проблески надежды, то после нового года результаты выглядят катастрофически. Лишь в последнем матче в противостоянии с Гимарайншем в родных стенах Визела смогла хотя бы проиграть с минимальным счётом 0:1. Перед этим были разгромы от Боавишты (2:5), Спортинга (2:5) и Ароуки (0:5). Крупное поражение от Ароуки выглядит вообще удивительным, ведь именно этого соперника Визела прошла в Кубке Португалии (1:0).

Бенфика

Стоит признать, Бенфика на стыке десятилетий была в поиске своей игры, однако с приходом на тренерский мостик Роджера Шмидта многое изменилось. Именно под руководством немца "орлы" вернули себе чемпионский титул в 2023 году. Сейчас Бенфика также лидирует в чемпионате, однако "красным" на пятки то и дело наступают соседи из Спортинга. Отрыв от "львов" всего-то два очка, да и Порту не стоит списывать со счетов. На минувших выходных команда Роджера Шмидта не испытала проблем в противостоянии с Жил Висенте, оформив домашнюю победу 3:0. Этот результат продлил победную серию в чемпионате до семи поединков. А вот что хочется поскорей забыть фанам Бенфики, так это недавнее домашнее поражение в Кубке Лиги от скромного Эшторила в серии пенальти.

Интересные факты о матче и история личных встреч

С начала 2017 года между командами состоялось семь поединков. И лишь в одном из них "орлы" не смогли победить, завершив матч вничью.

Матч первого круга на поле Визелы закончился минимальной победой Бенфики со счётом 2:1

Визела – Бенфика прогноз

Врядли Бенфика рискнёт сыграть в судьбу и вылететь ещё и из Кубка Португалии, причём от такого соперника. Поклонники этого точно не поймут. Наша ставка здесь «Победа Бенфики с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.60.

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