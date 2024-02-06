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Астон Вилла - Челси прогноз и ставки на матч 7 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Астон Вилла - Челси прогноз
Астон Вилла Астон Вилла
Кубок Англии 07 фев 2024, 15:00 Астон Вилла - Челси
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Англия, Birmingham, Вилла Парк
Челси Челси
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.6
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В среду нас ждут матчи-переигровки в рамках Кубка Англии. Один из таких поединков будет сыгран в Бирмингеме, где местная Астон Вилла примет лондонский Челси. В первом поединке команды голами не порадовали. Стоит ли ждать голевой феерии на этот раз? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Астон Вилла

"Вилланы" являются настоящим открытием текущего розыгрыша Премьер-Лиги. Астон Вилла успела снять скальп с таких топ-клубов как Челси, Тоттенхэм, Арсенал и Манчестер Сити. На текущий момент команда Унаи Эмери ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов и по итогам предыдущего тура смогла улучшить своё положение. На выезде "вилланы" разобрали на молекулы аутсайдера Шеффилд Юнайтед, забив в ворота хозяев пять мячей. Благодаря осечке "шпор" в параллельной игре Астон Вилле удалось вернуться на четвёртое место.

Челси

В отличие от соперника, лондонский клуб может только мечтать о борьбе за еврокубки. Посреди прошлой недели «синие» отправились в гости к лидеру чемпионата Ливерпулю и потерпели поражение со счётом 1:4, хотя могло быть всё гораздо хуже. С другой стороны, это «Энфилд» и там проиграть не стыдно. А вот уступить в родных стенах со счётом 2:4 Вулверхэмптону - это реально позор и трагедия! Причём именно «аристократы» забили первыми, однако «волки» смогли добыть волевую победу. После этого матча команда Маурисио Почеттино опустилась на 11 место в турнирной таблице. Отставание, как от зоны еврокубков, так и от зоны вылета составляет 12 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Кубковая ничья на «Вилла Парк» прервала серию побед Астон Виллы над «синими», которая насчитывала три поединка
  • Ни в одном матче этих команд из пяти последних не проходила ставка на «Тотал больше 2.5» и «Обе забьют»

Астон Вилла – Челси прогноз

Букмекеры отдают небольшой перевес команде Унаи Эмери, оценивая вероятность победы Астон Виллы в основное время коэффициентом 2.25. «Вилланы» хорошо проводят домашние матчи и обыграть их на «Вилла Парк» дело непростое. Наша ставка «Астон Вилла с форой (0)» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.6
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