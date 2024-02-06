Астон Вилла - Челси прогноз и ставки на матч 7 февраля
В среду нас ждут матчи-переигровки в рамках Кубка Англии. Один из таких поединков будет сыгран в Бирмингеме, где местная Астон Вилла примет лондонский Челси. В первом поединке команды голами не порадовали. Стоит ли ждать голевой феерии на этот раз? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.
- Читайте также: Нигерия - Южная Африка прогноз и ставки на матч 7 февраля
Астон Вилла
"Вилланы" являются настоящим открытием текущего розыгрыша Премьер-Лиги. Астон Вилла успела снять скальп с таких топ-клубов как Челси, Тоттенхэм, Арсенал и Манчестер Сити. На текущий момент команда Унаи Эмери ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов и по итогам предыдущего тура смогла улучшить своё положение. На выезде "вилланы" разобрали на молекулы аутсайдера Шеффилд Юнайтед, забив в ворота хозяев пять мячей. Благодаря осечке "шпор" в параллельной игре Астон Вилле удалось вернуться на четвёртое место.
Челси
В отличие от соперника, лондонский клуб может только мечтать о борьбе за еврокубки. Посреди прошлой недели «синие» отправились в гости к лидеру чемпионата Ливерпулю и потерпели поражение со счётом 1:4, хотя могло быть всё гораздо хуже. С другой стороны, это «Энфилд» и там проиграть не стыдно. А вот уступить в родных стенах со счётом 2:4 Вулверхэмптону - это реально позор и трагедия! Причём именно «аристократы» забили первыми, однако «волки» смогли добыть волевую победу. После этого матча команда Маурисио Почеттино опустилась на 11 место в турнирной таблице. Отставание, как от зоны еврокубков, так и от зоны вылета составляет 12 очков.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Кубковая ничья на «Вилла Парк» прервала серию побед Астон Виллы над «синими», которая насчитывала три поединка
- Ни в одном матче этих команд из пяти последних не проходила ставка на «Тотал больше 2.5» и «Обе забьют»
Астон Вилла – Челси прогноз
Букмекеры отдают небольшой перевес команде Унаи Эмери, оценивая вероятность победы Астон Виллы в основное время коэффициентом 2.25. «Вилланы» хорошо проводят домашние матчи и обыграть их на «Вилла Парк» дело непростое. Наша ставка «Астон Вилла с форой (0)» с коэффициентом 1.60.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram