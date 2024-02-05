Нигерия - Южная Африка прогноз и ставки на матч 7 февраля

Прогноз на матч Победа Нигерия Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Первый полуфиналист Кубка африканских наций 2024 года определится в противостоянии сборных Нигерии и Южной Африки. Кому улыбнётся удача в этой паре? Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот поединок.

Нигерия

Нигерийскую сборную многие эксперты сейчас относят к главным фаворитам турнира и с ними трудно не согласиться. Команда Жозе Пезейру оставляет о себе хорошее впечатление в первую очередь в силу уверенной игры в обороне. В пяти поединках турнира "суперорлы" пропустили всего один мяч, да и тот в первом туре групповой стадии от Экваториальной Гвинеи. После этого последовали минимальные победы над Кот-д'Ивуаром (1:0) и Гвинея-Бисау (1:0). Что касается плей-офф, то здесь нигерийцы сначала оставили за бортом крепкий Камерун (2:0), а в четвертьфинале расправились с Анголой (1:0).

Южная Африка

Сборная Южной Африки приятно удивила на этом турнире. Думаю, даже самые преданные фанаты с трудом верили в то, что «бафана-бафана» удастся дойти до полуфинала Кубка африканских наций. После поражения от Мали в первом туре со счётом 0:2, команда Хуго Броса разгромила Намибию (4:0) и поделила очки с Тунисом (0:0). Этого хватило, чтобы финишировать вторыми в своём квартете. В первом раунде плей-офф южноафриканцы стали автором настоящей сенсации, ведь отправили домой не кого-нибудь, а полуфиналистов чемпионата мира сборную Марокко (0:2). А вот матч против Кабо-Верде в четвертьфинале получился очень непростым. В основное и дополнительное время команды подобрать ключи к воротам так и не смогли, так что судьба путёвки в полуфинал решилась в серии пенальти. Вратарь южноафриканцев Ронвен Уильямс стал настоящим героем нации, отбив четыре удара «синих акул».

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 2019 году в четвертьфинале Кубка африканских наций Нигерия обыграла ЮАР со счётом 2:1

Перед этим «суперорлы» не могли обыграть этого соперника в пяти противостояниях, уступив в одном из них

Нигерия – Южная Африка прогноз

Считаем, что нигерийская сборная в прагматичном стиле, играя от обороны, оформит победу в этом матче. Наша ставка «Победа Нигерии» с коэффициентом 1.60.

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