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Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Иран - Катар прогноз
Иран Иран
Кубок Азии 07 фев 2024, 10:00 Иран - Катар
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- : -
Международные, Doha, Al Thumama Stadium
Катар Катар
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.6
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Ещё один участник финального матча Кубка Азии определится в среду вечером на арене "Аль-Тумама", где сыграют сборные Ирана и Катара. Кому суждено побороться за трофей? Эксперты нашего сайта подготовили свой прогноз на этот поединок.

Иран

Иранскую сборную, которая считается одной из сильнейших в Азии, задолго до турнира относили к главным фаворитам. Групповой этап команда Амира Галенои прошли на одном дыхании, став лишь одной из трёх команд, которые выиграли три поединка. А вот в первом матче плей-офф с Сирией "персидские леопарды" недооценили соперника и позволили ему сравнять счёт. В итоге, оставшись в меньшинстве, Иран еле-еле дотянул до серии пенальти, где и добыл путёвку в четвертьфинал. А вот с Японией наоборот, Иран смог переломить ход встречи и ответить двумя голами во втором тайме.

Катар

Катар сенсационно выиграл предыдущий Кубок Азии и именно из-за этого его также, как и Иран, относили к фаворитам. К слову, катарцы также выиграли три матча в группе. Кроме этого, хозяева турнира ещё и ворота свои на замке сохранили. Непростые времена для команды Тинтина Маркеса наступили в плей-офф, когда они впервые пропустили от Палестины и оказались в роли отыгрывающихся. Стоит отдать должное "бордовым" - они с честью выпутались из ситуации, добыв волевую победу 2:1. В четвертьфинале Катар пересёкся с Узбекистаном и вырвал путёвку в полуфинал в серии пенальти.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Иран обыгрывает Катар в шести поединках кряду
  • Лишь в одном матче этих команд из 7-ми последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В 10-ти последних очных поединках лишь в трёх случаях сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Иран – Катар прогноз

Букмекеры отдают заметное преимущество команде Амира Галенои. Победа сборной Ирана оценивается коэффициентом 1.72, что очень неплохо. Считаем, что игра получится очень непростой для фаворита, однако именно «персидские леопарды» будут ближе к победе. Что касается ставки, то предлагаем взять «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.6
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