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Плимут Аргайл – Лидс прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Плимут - Лидс прогноз
Плимут Плимут
Кубок Англии Сегодня, 14:45 Плимут - Лидс
Завершен
1 : 4
Англия, Plymouth, Home Park
Лидс Лидс
Brendan Galloway
78’
66’
Degnand Wilfried Gnonto
97’
Крисенсио Саммервиль
111’
Георгинио Раттер
117’ (АГ)
Ryan Hardie
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 1.65
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Не во всех парах Кубка Англии определились участники следующей стадии и на текущей неделе нас ждут матчи-переигровки. Один из таких поединков будет сыгран в Плимуте, где на арене "Home Park Stadium" местный Плимут Аргайл примет Лидс Юнайтед. Кому суждено сыграть в следующем раунде? Свой прогноз на этот матч подготовили эксперты Dailysports.

Плимут Аргайл

"Пилигримы" в прошлом сезоне выиграли первую Лигу и поднялись в Чемпионшип. Конечно, во втором по силе дивизионе борьбу за повышение Плимут не ведёт, однако всё равно смотрится достойно. На минувших выходных команда Иана Фостера проводила выездной матч против Суонси, в котором оформила минимальную победу (1:0). Она стала второй кряду в Чемпионшип, тогда как не проигрывает "зелёная армия" в четырёх встречах. Последние результаты позволили Плимуту подняться в середину турнирной таблицы и обосноваться на 15-м месте, имея отрыв от зоны вылета в восемь очков. В Кубке Англии "пилигримы" одолели Саттон (3:1), а с Лидом на выезде сыграли вничью 1:1. Хотя именно "белые" считались фаворитом матча у букмекеров.

Лидс

Прошлой весной, спустя три года пребывания в элитном дивизионе, «павлины» свалились в Чемпионшип. Разумеется, столь титулованный клуб мечтает о возвращении и позвал на тренерский мостик Даниеля Фарке, который является специалистом по возвращению в АПЛ. Не всё у Лидса идёт гладко, однако свою позицию в первой шестёрке «белые» держат очень уверенно. На минувших выходных подопечные Даниеля Фарке на выезде обыграли Бристоль Сити со счётом 1:0. Тем самым победная серия «белых» в Чемпионшипе насчитывает уже пять поединков. На текущий момент Лидс идёт на третьей строчке, уступая «второму» Саутгемптону всего одно очко. Даже удивительно, как это «пиликанов» угораздило после уверенной победы в Кубке Англии над Питерборо (3:0) оступиться в матче с Плимутом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • До осечки в кубковой встрече Лидс обыгрывал «зелёную армию» в трёх матчах подряд
  • Плимут проиграл «пиликанам» три последних домашних поединка

Плимут Аргайл – Лидс прогноз

Букмекеры снова отдают тотальное преимущество Лидсу. Считаем, что игра получится непростой, однако Лидс дожмёт соперника и оформит победу. Наша ставка «Победа Лидса» с коэффициентом 1.65.

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Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 1.65
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