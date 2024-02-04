Плимут Аргайл – Лидс прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Лидс Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Не во всех парах Кубка Англии определились участники следующей стадии и на текущей неделе нас ждут матчи-переигровки. Один из таких поединков будет сыгран в Плимуте, где на арене "Home Park Stadium" местный Плимут Аргайл примет Лидс Юнайтед. Кому суждено сыграть в следующем раунде? Свой прогноз на этот матч подготовили эксперты Dailysports.

Плимут Аргайл

"Пилигримы" в прошлом сезоне выиграли первую Лигу и поднялись в Чемпионшип. Конечно, во втором по силе дивизионе борьбу за повышение Плимут не ведёт, однако всё равно смотрится достойно. На минувших выходных команда Иана Фостера проводила выездной матч против Суонси, в котором оформила минимальную победу (1:0). Она стала второй кряду в Чемпионшип, тогда как не проигрывает "зелёная армия" в четырёх встречах. Последние результаты позволили Плимуту подняться в середину турнирной таблицы и обосноваться на 15-м месте, имея отрыв от зоны вылета в восемь очков. В Кубке Англии "пилигримы" одолели Саттон (3:1), а с Лидом на выезде сыграли вничью 1:1. Хотя именно "белые" считались фаворитом матча у букмекеров.

Лидс

Прошлой весной, спустя три года пребывания в элитном дивизионе, «павлины» свалились в Чемпионшип. Разумеется, столь титулованный клуб мечтает о возвращении и позвал на тренерский мостик Даниеля Фарке, который является специалистом по возвращению в АПЛ. Не всё у Лидса идёт гладко, однако свою позицию в первой шестёрке «белые» держат очень уверенно. На минувших выходных подопечные Даниеля Фарке на выезде обыграли Бристоль Сити со счётом 1:0. Тем самым победная серия «белых» в Чемпионшипе насчитывает уже пять поединков. На текущий момент Лидс идёт на третьей строчке, уступая «второму» Саутгемптону всего одно очко. Даже удивительно, как это «пиликанов» угораздило после уверенной победы в Кубке Англии над Питерборо (3:0) оступиться в матче с Плимутом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

До осечки в кубковой встрече Лидс обыгрывал «зелёную армию» в трёх матчах подряд

Плимут проиграл «пиликанам» три последних домашних поединка

Плимут Аргайл – Лидс прогноз

Букмекеры снова отдают тотальное преимущество Лидсу. Считаем, что игра получится непростой, однако Лидс дожмёт соперника и оформит победу. Наша ставка «Победа Лидса» с коэффициентом 1.65.

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