Витория Гимарайнш – Жил Висенте прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Витория Гимарайнш – Жил Висенте, соперники сыграют в рамках четвертьфинала Кубка Португалии.

Витория Гимарайнш

Для «завоевателей» сезон складывается неплохо, команда идет пятой в чемпионате, отставая от первого квартета всего на очко, зато отрыв от шестого места целых 7 баллов. В последнем туре Гимарайнш одолел в гостях аутсайдера Визелу со счетом 1:0. Упомянутая победа стала третьей в четырех противостояниях. Кубок Португалии реальная возможность побороться за трофей, команда в хорошей форме и претендует на попадание в еврокубки по итогам этого сезона.

Жил Висенте

В этом сезоне Жил Висенте пытается держаться в середине турнирной таблице Примейры, где занимает десятое место. Положение не самое надежное, так как отрыв от опасной зоны составляет всего четыре очка. В последнем туре команда без особых шансов уступила дома Бенфике со счетом 0:3. Так была прервана серия из трех матчей без поражений, за которую удалось набрать 7 очков. Попадание в полуфинал Кубка Португалии было бы неплохим достижением, но сохранение прописки в элите явно в приоритете.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды уже успели сыграть между собой дважды в чемпионате, тогда они обменялись домашними победами, Гимарайнш выиграл 2:1, а Жил Висенте ответил победой – 1:0.

Гимарайнш хорошо играет на своем поле, в чемпионате у команды 8 побед в 10 встречах.

Жил Висенте худшая выездная команда Примейры, всего одна победа при девяти поражениях.

Витория Гимарайнш – Жил Висенте Прогноз

На кону путевка в полуфинал Кубка Португалии, что является хорошей мотивацией для обеих команд. Гимарайнш справедливо считается фаворитом, ведь фактор своей арены очень важен, «завоеватели» отлично играют дома, а Жил Висенте крайне слабо смотрится в гостях. Рискнем поставить на чистую победу хозяев поля.

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