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Вестерн Юнайтед — Сидней Уондерерс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
ФК Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерз прогноз
ФК Вестерн Юнайтед ФК Вестерн Юнайтед
А-лига Австралия 27 янв 2024, 01:00 ФК Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерз
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Австралия, Melbourne, AAMI Park
Вестерн Сидней Уондерерз Вестерн Сидней Уондерерз
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.66
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В рамках 14-го тура австралийской А-Лиги состоится поединок между Вестерн Юнайтед и Сидней Уондерерс. Встреча пройдет в Хобарте в субботу, 27 января. Начало игры запланировано на 07:00 по центрально европейскому времени.

Вестерн Юнайтед

Вестерн полностью провалил старт новой кампании и по итогам 12-ти поединков расположился на самом дне турнирной таблицы. В активе команды всего две победы и семь набранных очков.

Интересно, что помимо прочего Вестерн имеет с запасом худшую атаку в лиге. В 12-ти матчах команда забила всего 11 мячей при 28-ми пропущенных.

Сидней Уондерерс

Сидней в последних матчах не впечатляет стабильностью и не может добыть хотя бы две победы кряду. Однако пока это не мешает находиться в числе лидеров. Уондерерс после 13-ти матчей занимает третье место уступая четыре очка Мельбурн Виктори и Веллингтон Фениксу.

В пассиве Сиднея всего 14 пропущенных мячей, что делает его лучшей командой А-Лиги по этому показателю.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Вестерн не побеждает в четырех поединках кряду.
  • Сидней не смог забить лишь в одном из последних десяти гостевых матчах.
  • Уондерерс уничтожили Вестерн в матче первого круга со счетом 5:0.

Прогноз на матч Вестерн Юнайтед — Сидней Уондерерс

В этом матче на поле встретятся лучшая оборона и худшая атака чемпионата. Думаю, что гости имеют гораздо больше шансов на итоговый успех. Моя ставка — победа Сиднея с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.66
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