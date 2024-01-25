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Милуоки Бакс — Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс прогноз
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
НБА 26 янв 2024, 19:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс
Милуоки , Fiserv Forum
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
Прогноз на матч П1(-4)
Коэф.: 1.63
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В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Милуоки и Кливлендом. Встреча пройдет в ночь на субботу, 27 января. Начало игры запланировано на 02:00 по центрально европейскому времени.

Милуоки Бакс

Милуоки в последних сезонах имеет статус одной из сильнейших команд лиги. В текущем чемпионате Бакс подтверждают это своей игрой на площадке и всерьез ведут борьбу за звание лучшей команды Восточной конференции.

Среди всех команд Востока лучшие показатели имеют лишь баскетболисты Бостона. В отличной форме находится Яннис, а Милуоки в среднем набирает по 122 очка за игру, являясь второй командой лиги по этому показателю.

Кливленд Кавальерс

Результаты команды дарят ее болельщикам приятные эмоции и вселяют оптимизм. Кливленд перед стартом сезона точно не считался одним из фаворитов, однако набрал довольно неплохой ход.

Кавальерс после 42-х матчей добыли 26 побед и уверенно расположились на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бакс выиграли четыре последних домашних поединка.
  • Кливленд в прошлом матче прервал восьмиматчевую серию побед.
  • В этом сезоне команды уже провели три матча. Пока счет 2:1 в пользу Милуоки.

Прогноз на матч Милуоки Бакс — Кливленд Кавальерс

Гости имеют проблемы с составом: у Кавальерс сразу четыре травмированных игрока. В связи с этим думаю, что Бакс сумеют добиться положительного результата. Моя ставка — победа хозяев с форой -4.

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Прогноз на матч П1(-4)
Коэф.: 1.63
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