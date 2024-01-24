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Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Тоттенхэм - Манчестер Сити прогноз
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кубок Англии 26 янв 2024, 15:00 Тоттенхэм - Манчестер Сити
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Англия, London, Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити Манчестер Сити
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.53
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В 1/16 финала Кубка Англии нас ждет встреча двух топ-команд АПЛ – Тоттенхэма и Манчестер Сити. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Тоттенхэм

“Шпоры” находятся в отличной форме и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Из последних семи матчей Премьер-лиги команда Постекоглу выиграла пять, а в предыдущем туре сыграла 2:2 против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. В 1/32 финала Кубка Англии клуб из Северного Лондона минимально обыграл Бернли (1:0). Тоттенхэм остается без своей главной звезды Сон Хын Мина, который находится в составе сборной Южной Кореи на Кубке Азии, но хорошая новость для фанатов в том, что к тренировкам в общей группе вернулся Джеймс Мэддисон.

Манчестер Сити

Чемпионы Англии занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, В последнем матче команда Гвардиолы в концовке матча вырвала победу над Ньюкаслом (3:2). Серия Манчестер Сити из побед во всех турнирах составляет уже шесть матчей, Последнее поражение Манчестер Сити было 6 декабря против Астон Виллы (0:1). В 1/32 Кубка Англии Ман Сити без проблем разобрался с представителем Чемпионшипа Хаддерсфилдом (5:0). Вероятно, что уже сможет выйти на поле звезда команды Эрлинг Холанд, который возобновил тренировки.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Матчи на стадионе Тоттенхэма – ночной кошмар для Ман Сити. Команда Гвардиолы проиграла там 5 матчей подряд, в которых не забила ни одного мяча. В последний раз они забивали там и побеждали аж в сезоне-2018/19.
  • Из пяти последних матчей против “шпор” Ман Сити выиграл только один.
  • В текущем сезоне Тоттенхэм уже отбирал очки у Ман Сити – 3:3 в 14-м туре АПЛ
  • Манчестер Сити – действующий обладатель трофея Кубка Англии
  • В последних четырех сезонах Тоттенхэм стабильно выходил в 1/8 финала Кубка Англии, но вылетал на этой стадии

Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

Обе команды прекрасно играют в атаке, поэтому наиболее вероятно, что обе забьют как минимум один гол.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.53
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