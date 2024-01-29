Вестерло – Серкль Брюгге прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч П1(1Х) Коэф.: 1.61 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 23 тура бельгийского Жюпиле свою встречу проведут Вестерло – Серкль Брюгге, прогноз на эту битву можно найти на страницах нашего сайта.

Вестерло

Чемпионат для Вестерло складывается тяжело, команда долгое время болталась в числе аутсайдеров, да и сейчас нельзя себя чувствовать в безопасности. Клуб идет на 11-м месте в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего один балл. В последнем туре Вестерло чуть не обыграл в гостях сильный Гент, удалось выйти вперед на 87-й минуте, но соперник сравнял на 90+7 минуте.

Серкль Брюгге

В текущем сезоне Жюпиле Серкль Брюгге играет с переменным успехом, на счету команды 10 побед, 9 поражений и три ничьи. В последнем туре команда расписала мировую дома со Стандардом – 1:1. Серия без побед в чемпионате достигла трех матчей, за этот отрезок удалось набрать всего два очка. На данном этапе команда идет седьмой, отставая от топ-6 всего на два очка, так что турнирная мотивация остается. Серкль Брюггге нуждается в победе, чтоб снова обрести психологическую уверенность.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Игра первого круга прошла при существенном перевесе Серкль Брюгге, который одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

Вестерло находится в хорошей форме, потерпев всего одно поражение в последних шести матчах.

Серкль Брюгге выиграл всего 4 из 11 выездных встреч.

Вестерло – Серкль Брюгге Прогноз

На бумаге Серкль Брюгге небольшой фаворит, хотя шансы Вестерло на успех выглядят точно не хуже. Ожидаем напряженного матча, который может закончиться с любым исходом. Фактор своей арены должен помочь Вестерло добиться желаемого результата. Возьмем здесь ставку 1Х – хозяева не проиграют.

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