Саудовская Аравия – Южная Корея прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Южная Корея Коэф.: 1.752 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из поединков 1/8 финала Кубка Азии состоится на арене «Эдьюкейшн Сити», в котором между собой сыграют сборные Саудовской Аравии и Южной Кореи. Эксперты Dailysports подготовили прогноз на этот поединок.

Саудовская Аравия

Команда Роберто Манчини без серьёзных проблем преодолела групповой турнир. При этом сложилось впечатление, что «зелёные соколы» дозировали свои усилия в строгом соответствии с требованиями турнирного положения. Даже в заключительном туре, в поединке с Таиландом, где саудовские футболисты могли и должны были выигрывать в силу своего класса, команда ограничилась нулевой ничьей. Этого хватило, чтобы сохранить за собой первую строчку в группе. Перед этим Саудовская Аравия оформила две победы над Оманом (2:1) и Кыргызстаном (2:0). В целом, Саудовская Аравия не знает горечи поражений вот уже в 8 поединках, в шести случаях оформив победу.

Южная Корея

Путь Южной Кореи под руководством Юргена Клинсманна в групповом этапе напоминал захватывающие "американские горки". Начав с мощной победы над Бахрейном (3:1), корейцы затем едва не потерпели поражение от Иордании (2:2), забив спасительный гол лишь в компенсированное время. В завершающем туре против слабейшей команды группы, Малайзии, Сон Хын Мин и его товарищи устроили настоящее футбольное представление. Южная Корея выигрывала 1:0, затем проигрывала 1:2, после чего снова смогла выйти вперёд - 3:2. Однако пропущенный гол на 15-й компенсированной минуте привёл к окончательному результату в виде ничьей 3:3. Команда Клинсманна финишировала на второй строчке в группе и избежала встречи с Японией в первом раунде плей-офф.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Корейцы не проигрывают "зелёным соколам" уже в 6 поединках подряд, выиграв в половине из них

В 5 последних матчах Саудовская Аравия не могла поразить ворота "Азиатских тигров"

В 10 последних поединках этих команд лишь однажды сыграла ставка на "Тотал больше 2.5"

Саудовская Аравия – Южная Корея прогноз

Класс команды Юргена Клинсманна заметно выше, однако обыграть Саудовскую Аравию будет непросто. Роберто Манчини сумел за короткий срок поставить игру в обороне, так что разумно будет взять тут "Победа Южной Кореи" с коэффициентом 1.752.

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