Марокко – Южная Африка прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Марокко Коэф.: 1.61 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Стадию 1/8 финала Кубка африканских наций закроет поединок в Сан-Педро, где место в восьмёрке сильнейших разыграют сборные Марокко и Южной Африки. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на эту встречу.

Марокко

Состав марокканской сборной, без сомнений, вызывает завидные взгляды даже у топ-клубов Европы. Многие выдающиеся игроки из этой страны пребывают на первых ролях в ведущих европейских клубах, таких как Челси, ПСЖ, Бавария. Стоит ли удивляться, что с таким подбором исполнителей, да ещё и после успеха на мундиале, команду Валида Реграги считают едва ли не главным фаворитом КАН. На групповом этапе «Атласские львы» оступились лишь в матче с крепкой ДР Конго (1:1), тогда как в играх с Танзанией (3:0) и Замбией (1:0) проблем не испытали.

Южная Африка

В отличие от своего соперника по плей-офф, похвастаться топ-игроками сборная Южной Африки не в состоянии. Легионеры, по крайней мере играющие важную роль, практически отсутствуют и ставка сделана на натурализацию игроков из местного чемпионата. Можно сказать, что команде Хуго Броса откровенно повезло с группой, где из сильных соперников были только малийцы. Потерпев поражение от них в первом туре (0:2), Bafana Bafana во втором туре разгромили Намибию (4:0), а в заключительный игровой день сохранили ворот на замке в противостоянии с Тунисом (0:0). Это позволило финишировать на второй строчке вслед за малийскими «Орлами»

История личных встреч

Сборная Марокко подходит к матчу 1/8 финала, имея за спиной беспроигрышную серию из восьми поединков (6 побед при 2 ничьих). При этом последним, кому проиграли «Атласские Львы», была как раз сборная Южной Африки. Случилось это в июне 2023 года в рамках квалификации КАН, тогда как перед этим две победы на свой счёт записали марокканцы.

Марокко – Южная Африка прогноз

Букмекеры беспощадны к южноафриканцам и практически не сомневаются в победе «Атласских Львов». В Кубке африканских наций случаются сенсации, однако, пожалуй, в этом матче можно взять «Победу Марокко» с коэффициентом 1.61.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram