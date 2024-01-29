Мали – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Мали Коэф.: 2.29 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из обладателей путёвки в четвертьфинальную стадию Кубка африканских наций определится во вторник вечером в Корого, где сыграют сборные Мали и Буркина-Фасо. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

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Мали

Сборная Мали обладает качественным подбором игроком и по праву входит в число фаворитов Кубка африканских наций. К старту в турнире "орлы" подошли с великолепной беспроигрышной серией (восемь побед при двух ничьих), которая продолжилась уже на групповой стадии. Уверенно обыграв в стартовом туре ЮАР (2:0), команда Эрика Шелля в последующих матчах дважды сыграла вничью с Тунисом (1:1) и Намибией (0:0). Этого хватило, чтобы с пятью пунктами финишировать на первом месте в квартете и в третий раз кряду пробиться в плей-офф КАН.

Буркина-Фасо

«Жеребцы» на двух своих последних континентальных турнирах занимали места в лучшей четвёрке команд. Чего-то подобного ждут от них и на этот раз. Стартовали в текущем розыгрыше подопечные Юбера Велю с минимальной победы над Мавританией. При этом победный мяч Бертран Траоре забил с пенальти на шестой компенсированной минуте. Подобный трюк провернула команда и в игре с Алжиром, только на этот раз благодаря голу Бунеджи на 95 минуте ушли от поражения (2:2). В последней встрече Les Etalons проиграли Анголе (0:2), однако в параллельном матче опозорился Алжир, уступив Мавритании. Это позволило «жеребцам» финишировать на второй строчке.

История личных противостояний

Последний матч сборные провели в январе 2021 года, когда в рамках Чемпионата африканских наций «орлы» оформили победу с минимальным счётом 1:0. Перед этим соперники пять раз играли товарищеские встречи и в трёх из них сильнее были малийцы. В целом, в семи последних личных играх пять раз прошла ставка на «Обе забьют».

Мали - Буркина-Фасо прогноз

Букмекеры отдают заметное преимущество команде Эрика Шелля, оценивая вероятность победы Мали коэффициентом 2.30 и выше. С ними трудно не согласиться, однако нельзя не отметить и тот факт, что Буркина-Фасо умеет выгрызать результат в «решающих матчах». Очень вероятно, что команды не определят сильнейшего в основное время. На фоне этого хорошо выглядит ставка «Победа Мали в 1 мяч или ничья» с коффом 1.65.

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