Узбекистан – Таиланд прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Узбекистан Коэф.: 1.593 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

30 января 2024 свой поединок в рамках стадии 1/8 финала Кубка Азии проведут сборные Узбекистана и Таиланда. Эксперты Dailysports подготовили для вас свой прогноз на этот матч.

Узбекистан

Сборная Узбекистана считается сильнейшей сборной Центральной Азии и по праву является одним из теневых фаворитов турнира. Тем не менее стартовали на нынешнем Кубке Азии подопечные Сречко Катанеца не лучшим образом, сыграв лишь вничью с Сирией – 0:0. Во втором туре «Белые волки» разобрали на запчасти Индию – 3:0, а вот в заключительном матче групповой стадии узбекам противостояла Австралия. Обе команды устраивал ничейный результат, однако играть на ничью соперники не стали. Первыми с пенальти под занавес первого тайма отличились «Соккеруз», однако во второй 45-минутке благодаря точному удару Тургунбаева после стандарта Узбекистан ушёл от поражения.

Таиланд

Таиланд на текущем турнире является образцом эффективного, однако уж точно не эффектного футбола. Попав в довольно простую группу по составу участников, команда Масатада Исии во главу угла всегда ставила результат и добилась своего, пробившись в плей-офф турнира. Единственный матч с участием «боевых слонов», в котором зрители увидели забитые мячи, состоялся в первом туре. Таиланд уверенно обыграл Кыргызстан, слабейшего в квартете, со счётом 2:0. А вот в матчах с Оманом и даже с Саудовской Аравией дважды была зафиксирована нулевая ничья. Как бы там ни было, а «боевые слоны» заслуженно заняли второе место в группе и во второй раз кряду оформили выход в плей-офф континентального турнира.

Личные встречи соперников

Последний раз сборные Узбекистана и Таиланда встречались два года назад, когда в рамках третьего тура групповой стадии «белые волки» оформили победу со счётом 2:0.

Узбекистан – Таиланд прогноз

Нет сомнений в том, что Таиланд вновь сыграет строго от обороны, однако на этот раз может не повезти, как в матче с саудитами. Тогда удалось сохранить свои ворота на замке, несмотря на обилие опасных моментов и нереализованный аравийцами пенальти. Узбекистан в матче с Австралией также не впечатлил, но при этом всё равно имел ряд моментов и подобрал ключи к воротам «соккеруз». Считаем, что ставка на «Победу Узбекистана» выглядит здесь выигрышной. Команда из средней Азии объективно имеет более сильный состав.

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