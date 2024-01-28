Блэкпул – Болтон прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Болтон Коэф.: 2.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На следующей неделе пройдут четвертьфинальные матчи Трофея Футбольной лиги. Во вторник, 30 января, Блэкпул сыграет против Болтона на своем стадионе. Игра начнется в 20:00 по центральноевропейскому времени.

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Блэкпул

Для того, чтобы пробиться в 1/4 финала, Блэкпул обыграл Барнсли и Бертон. Оба матча завершились с одинаковым счетом - 2:1. Блэкпул - представитель Первой лиги Англии. В турнирной таблице они занимают восьмую строчку и имеют 46 очков после 29 туров. В крайних пяти матчах Блэкпул трижды победил, раз сыграл вничью и уступил.

Болтон

Болтон, по дороге в четвертьфинал, одолел Порт Вейл (2:0) и Аккрингтон (3:1). Команда также является представителем Первой лиги Англии. Однако, в отличие от Блэкпула, идет на второй строчке в турнирной таблице и имеет 57 очков после 27 матчей. В крайних пяти матчах Болтон дважды проиграл и трижды победил.

История очных противостояний

В первом круге этого сезона Первой лиги Англии, Болтон на своем поле минимально обыграл Блэкпул 1:0. До этого они последний раз играли еще в 2020 году, тогда Блэкпул обыграл Болтон 2:1. В общем, в крайних пяти матчах, Блэкпул и Болтон обменялись двумя победами и раз сыграли вничью.

Блэкпул – Болтон Прогноз

Несмотря на то, что Блэкпул играет дома, Болтон является одним из лидеров Первой лиги. Думаю, что они захотят побороться еще за один трофей. По моему мнению, Болтон сможет обыграть Блэкпул и выйти в полуфинал.

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