EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Блэкпул – Болтон прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Блэкпул – Болтон прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Блэкпул - Болтон прогноз
Блэкпул Блэкпул
Трофей Футбольной лиги 30 янв 2024, 13:00 Блэкпул - Болтон
Блэкпул, Блумфилд Роуд
Болтон Болтон
Прогноз на матч Победа Болтон
Коэф.: 2.64
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

На следующей неделе пройдут четвертьфинальные матчи Трофея Футбольной лиги. Во вторник, 30 января, Блэкпул сыграет против Болтона на своем стадионе. Игра начнется в 20:00 по центральноевропейскому времени.

Читайте также: Кабо-Верде - Мавритания прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Блэкпул

Для того, чтобы пробиться в 1/4 финала, Блэкпул обыграл Барнсли и Бертон. Оба матча завершились с одинаковым счетом - 2:1. Блэкпул - представитель Первой лиги Англии. В турнирной таблице они занимают восьмую строчку и имеют 46 очков после 29 туров. В крайних пяти матчах Блэкпул трижды победил, раз сыграл вничью и уступил.

Болтон

Болтон, по дороге в четвертьфинал, одолел Порт Вейл (2:0) и Аккрингтон (3:1). Команда также является представителем Первой лиги Англии. Однако, в отличие от Блэкпула, идет на второй строчке в турнирной таблице и имеет 57 очков после 27 матчей. В крайних пяти матчах Болтон дважды проиграл и трижды победил.

История очных противостояний

В первом круге этого сезона Первой лиги Англии, Болтон на своем поле минимально обыграл Блэкпул 1:0. До этого они последний раз играли еще в 2020 году, тогда Блэкпул обыграл Болтон 2:1. В общем, в крайних пяти матчах, Блэкпул и Болтон обменялись двумя победами и раз сыграли вничью.

Блэкпул – Болтон Прогноз

Несмотря на то, что Блэкпул играет дома, Болтон является одним из лидеров Первой лиги. Думаю, что они захотят побороться еще за один трофей. По моему мнению, Болтон сможет обыграть Блэкпул и выйти в полуфинал.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Болтон
Коэф.: 2.64
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Уотфорд - Саутгемптон прогноз Кубок Англии Сегодня, 09:00 Уотфорд – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Уотфорд Коэф.: 1.57 Саутгемптон Рекомендуем MelBet
Ливерпуль - Норвич Сити прогноз Кубок Англии Сегодня, 09:30 Ливерпуль – Норвич прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Ливерпуль Коэф.: 1.62 Норвич Сити Сделать ставку MelBet
Таджикистан - ОАЭ прогноз Кубок Азии Сегодня, 11:00 Таджикистан – ОАЭ прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Таджикистан Коэф.: 1.52 ОАЭ Сделать ставку MelBet
Боруссия Д - Бохум прогноз Бундеслига Германия Сегодня, 11:30 Боруссия Дортмунд – Бохум прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Боруссия Д Коэф.: 1.63 Бохум Рекомендуем 1хБет
Ньюпорт Каунти - Манчестер Юнайтед прогноз Кубок Англии Сегодня, 11:30 Ньюпорт – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Ньюпорт Каунти Коэф.: 1.64 Манчестер Юнайтед Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:16 Очередное ограбление футболиста. В дом защитника Барселоны проникли второй раз за год Новости тенниса Сегодня, 07:37 О последних месяцах Клоппа в Ливерпуле снимут документальный фильм с полным доступом к команде Новости тенниса Сегодня, 07:35 Янник Зиннер выиграл Aus Open 2024 Новости футбола Сегодня, 07:06 Марокко – ЮАР: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Сегодня, 06:07 Де Дзерби – первый кандидат на замену Хави после его ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 05:39 Мали – Буркина-Фасо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Новости бокса Сегодня, 05:02 Джексон Чауке победил Кейси Хадеми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBO Новости футбола Сегодня, 04:25 Все трансферы Лиги 1: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 04:01 ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Галатасарая подписал контракт с Баварией Новости футбола Сегодня, 03:36 Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Уотфорд – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Ливерпуль – Норвич прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Таджикистан – ОАЭ прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Боруссия Дортмунд – Бохум прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Ньюпорт – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Экваториальная Гвинея – Гвинея прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Лацио – Наполи прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Фиорентина – Интер прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Египет – ДР Конго прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Атлетико Мадрид – Валенсия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года