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Кабо-Верде - Мавритания прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Кабо-Верде - Мавритания прогноз
Кабо-Верде Кабо-Верде
Кубок африканских наций 29 янв 2024, 12:00 Кабо-Верде - Мавритания
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Международные, Abidjan, Felix Houphouet-Boigny
Мавритания Мавритания
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Кабо-Верде
Коэф.: 1.89
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Один из поединков стадии 1/8 финала Кубка африканских наций состоится в понедельник вечером на арене "Феликс Уфуэ-Буаньи". Путёвку в четвертьфинал разыграют сборные Кабо-Верде и Мавритании. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде редкий гость на крупных турнирах. "Креолы" лишь трижды становились участниками континентального первенства, однако, это один из тех коллективов, от которого всегда стоит ждать сюрпризов. Дважды "Синие акулы" проходили групповой этап, причём в 2013 году так и вовсе вошли в восьмёрку сильнейших. Не стал исключением и текущий розыгрыш. Попав в очень непростую группу, команда Бубишты обыграла Гану и Мозамбик, а в завершающем туре дала бой Египту. Благодаря голу Тейшейры на 9-й компенсированной минуте второго тайма «креолы» ушли от поражения и сохранили за собой первую строчку в квартете.

Мавритания

Сборная Мавритании прилично прибавила в последние годы и вполне заслуженно в третий раз кряду пробилась на континентальный турнир. Более того, если раньше их путь заканчивался на групповой стадии, то в текущем розыгрыше команда Амира Абду впервые в истории стала участником стадии плей-офф. Заветную путёвку в 1/8 финала Mourabitounes добыли благодаря минимальной победе над Алжиром в третьем туре - 1:0. Автором исторического мяча стал защитник Яли Деллахи. Несмотря на поражения от Буркина-Фасо и Анголы в стартовых турах, этого хватило подопечным Амира Абду, чтобы стать одной из лучших «третьих» сборных.

История очных противостояний

Последний раз команды играли между собой в 2019 году, когда определяли сильнейшего в полуфинальной стадии Чемпионата африканских наций. После ничьей 0:0 в первом поединке, Мавритания оформила победу со счётом 2:1 в родных стенах.

Кабо-Верде – Мавритания прогноз

Букмекеры отдают в этой встрече явное предпочтение сборной Кабо-Верде, оценивая вероятность победы подопечных Бубишты хорошим коэффициентом в районе 2.0. Странно видеть такие котировки, ведь как показал матч с Египтом, "Синие акулы" способны играть на равных с топовыми соперниками. Мавританию к таким точно не отнесёшь. Наш прогноз - Победа Кабо-Верде.

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Прогноз на матч Победа Кабо-Верде
Коэф.: 1.89
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