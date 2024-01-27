Хетафе – Гранада прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Хетафе Коэф.: 1.84 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В заключительном матче 22 тура Ла Лиги Хетафе сыграет против Гранады. Матч состоится в понедельник, 29 января, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Хетафе

Команда не демонстрирует какой-то стабильности. В 20 матчах Ла Лиги Хетафе набрал 26 очков и идет на десятой строчке в турнирной таблице. В крайних пяти матчах они одержали только одну победу, одну ничью и три поражения. В предыдущем туре, в игре против Осасуны, Хетафе смогло отыграться с 0:2, но все равно уступили - 2:3, пропустив за десять минут до конца основного времени.

Гранада

Явный аутсайдер нынешнего сезона Ла Лиги. После 21 матча Гранада имеет 11 очков, хуже только у Альмерии (шесть). Команда из Гранады занимает 19 строчку Ла Лиги и отстает от 17 строчки на пять очков. В крайних пяти матчах Гранада однажды победила и четыре раза уступила. В предыдущем туре команда минимально уступила Атлетико 0:1. К слову, в этих четырех поражениях Гранада не забила ни одного гола.

История очных противостояний

В первом круге эти команды сыграла вничью 1:1, оба мяча тогда были забиты в первом тайме. В общем, в крайних пяти встречах, матч завершался при ничейных результатах. Также, Гранада и Хетафе по разу обменялись победами.

Хетафе – Гранада Прогноз

Несмотря на то, что Гранаде нужно бороться за выживание, многие факторы играют против них. Во всех выездных матчах этого сезона они набрали только одно очко, а в крайних пяти матчах только два забитых. Поэтому, моя ставка на этот матч - уверенная победа Хетафе.

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