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Фиорентина – Интер прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Фиорентина - Интер М прогноз
Фиорентина Фиорентина
Серия А Италия 28 янв 2024, 14:45 Фиорентина - Интер М
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- : -
Италия, Florence, Артемио Франки
Интер М Интер М
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.82
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В заключительном воскресном матче Серии А, свою встречу проведут Фиорентина – Интер, наши эксперты уже разобрали предстоящую встречу, подготовив свой прогноз.

Фиорентина

Для «фиалок» сезон складывается хорошо, в чемпионате они идут четвертыми, мечтая о Лиге Чемпионов, в Кубке Италии уже добрались до полуфинала. Не сложилось в национальном суперкубке, там команда уступила в полуфинале неаполитанцам со счетом 0:3. В последнем туре Серии А, Фиорентина не сумела обыграть на своем поле Удинезе, встреча завершилась со счетом 2:2, пришлось даже спасаться от поражения. Клуб еще не вылетел из еврокубков, но выкладываться на полную в Лиге конференций, возможно, и не будет.

Интер

Миланский клуб хорошо проводит этот сезон, хотя разрывается между многими турнирами. Интер на этой неделе ожидаемо завоевал Суперкубок Италии, одолев в финале Наполи – 1:0. В Серии А команда пока вторая, но отстает от Ювентуса на очко, имея игру в запасе. Свой последний матч в чемпионате команда провела еще две недели назад в гостях против Монцы, тогда удалось увернно выиграть со счетом 5:1.

История очных противостояний

В первом круге ожидался конкурентный матч, но Интер не оставил шансов «фиалкам», одержав разгромную домашнюю победу со счетом 4:0.

Фиорентина – Интер Прогноз

Нас ожидает одна из главных битв тура, так как встречаются команды из топ-4, Интер даже в гостях считается фаворитом, что выглядит справедливо, миланский клуб играет стабильнее, а также находится выше в турнирной таблице. Сложно предугадать рисунок игры, это может быть, как зрелищная заруба, так и осторожный футбол. Мы остановимся на ставке, обе забьют – да.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.82
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