Ливерпуль – Норвич прогноз и ставки на матч 28 января 2024

Прогноз на матч Тотал больше 3.5 Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 1/16 финала Кубка Англии Ливерпуль на Энфилде сыграет против Норвича. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Ливерпуль

Ливерпуль – лидер Премьер-лиги с 48 очками в активе после 21 матча. Мерсисайдцы стали главным ньюсмейкером среди всех клубов, поскольку официально стало известно об уходе Юргена Клоппа после завершения сезона. В чемпионате Ливерпуль не проигрывает с 30 сентября, а в Кубке английской лиги дошел до финала. На выходных Ливерпуль разгромил Борнмут 4:0. В предыдущем раунде Кубка Англии Ливерпуль в топ-матче справился с Арсеналом (2:0).

Норвич

Норвич ведет борьбу за место в топ-6 Чемпионшипа. Сейчас “Канарейки” занимают восьмое место, а на выходных уступили Лидсу 0:1. Это поражение стало для Норвича первым за последние 5 матчей. В 1/32 финала Норвич справился с представителем третьей лиги Бристоль Роверс (3:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Норвич не выигрывает у Ливерпуля с 1993 года – 18 матчей подряд

Два года назад Ливерпуль выбил Норвич на стадии 1/8 финала Кубка Англии

За всю историю Норвич выиграл у Ливерпуля только 14 из 64 матчей

Прогноз на матч Ливерпуль – Норвич

Ливерпуль пребывает в потрясающей форме, а Норвич – один из любимых соперников. В этом матче должно быть много голов. Мы ставим, что их будет больше 4.

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