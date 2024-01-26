Уотфорд – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.57 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 1/16 финала Кубка Англии сразятся два представителя Чемпионшипа – Уотфорд на своем поле сыграет против Саутгемптона. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Уотфорд

Уотфорд занимает девятое место в текущем сезоне Чемпионшипа. “Шершни” не проигрывают пять матчей подряд, а на выходных сыграли на выезде 1:1 против Бристоль Сити. Однако Уотфорд не выиграл ни одного из 4 последних домашних матчей. В предыдущем раунде Кубка Англии команда Валерьена Исмаэля обыграла скромный Честерфилд (2:1).

Саутгемптон

Саутгемптон находится в потрясающей форме. Команда не проигрывает в 21 матче подряд, а последние три игры во всех турнирах выиграла с суммарным счетом 11:1: 4:0 над Уолсоллом в 1/32 финала Кубка Англии, 4:0 над против Шеффилд Уэнсдей и 3:1 в игре против Суонси. “Святые” занимают третье место в Чемпионшипе, а отставание от Ипсвича составляет лишь 1 очко.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Уотфорд выиграл только 2 из 17 последних матчей против Саутгемптона

В 20 туре Чемпионшипа эти команды сыграли друг против друга 1:1

В 39 матчах между этими командами преимущество на стороне Саутгемптона: 16 побед против 12

Прогноз на матч Уотфорд – Саутгемптон

Уотфорд и Саутгемптон хорошо играют в атаке в текущем сезоне, поэтому думаем, что это тот матч, когда стоит поставить на то, что обе команды забьют.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram