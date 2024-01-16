Валенсия – Сельта прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

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На среду запланировано три встречи Кубка Испании, в том числе между собой сыграют Валенсия – Сельта прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Валенсия

«Летучие мыши» набрали неплохой ход, они занимают сейчас восьмую строчку в Примере, отставание от топ-6 составляет всего три очка. В последнем туре Валенсия уверенно обыграла в гостях Кадис со счетом 4:1, эта победа стала третьей подряд в чемпионате. Кубок Испании всегда был важным турниром для клуба, поэтому здесь подопечные Барахи попытаются зайти максимально далеко.

Сельта

«Небесные» проводят непростой для себя сезон, долгое время команда находилась в зоне вылета. Сейчас у клуба наблюдается явный прогресс, удалось набрать 8 очков в пяти играх, почти столько же Сельта набрала в предыдущих 15 турах. В последнем матче подопечные Рафи Бенитеса расписали мировую в гостях с Мальоркой, однако, стоит признать, что соперник играл лучше. Ударный отрезок позволил подняться на 16-ю строчку в чемпионате, но отрыв от опасной зоны составляет всего два очка.

История очных противостояний

Соперники уже пересекались в этом сезоне, тогда в рамках Примеры они выдали скучный матч, сыграв 0:0 на поле Валенсии.

Прогноз на матч Валенсия – Сельта

Если исходить из котировок, у Валенсии больше шансов на успех, так как команда играет на своей арене и находится в хорошей форме. Сельта непростой соперник и точно должна дать бой. В таком матче дело может дойти даже до овертайма или серии пенальти. Приемлемой выглядит ставка на успех хозяев с нулевой форой.

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