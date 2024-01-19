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Тунис – Мали прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Тунис - Мали прогноз
Тунис Тунис
Кубок африканских наций 20 янв 2024, 15:00 Тунис - Мали
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Международные, Korhogo, Stade Amadou Gon Coulibaly
Мали Мали
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.5
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В матче второго тура группового этапа Кубка Африканских наций Тунис будет играть против команды Мали. Обе команды с разным успехом начали турнир и теперь одна из них находится на грани вылета, а другая в шаге от плей-офф. Встреча пройдет 21 января 2024 года.

Тунис

В перво туре группового этапа “орлы Карфагена” проиграли с минимальным счетом Намибии, что стало большой сенсацией. Теперь же они хотят набрать три очка в игре против более грозного соперника – Мали.

Интересно, что в последних матчах во всех турнирах Тунис забивает не слишком много голов, но при этом часто удерживает свои ворота на замке.

В заключительном туре Тунису придется играть с Южноафриканской республикой и если они потерпят поражения от Мали, то та встреча рискует стать формальностью.

Мали

В первом туре группового этапа эта команда не испытала проблем в игре с “темной лошадкой” турнира Южноафриканской республикой, забив в ее ворота два безответных мяча усилиями Траоре и Синайяко.

В последних шести матчах во всех соревнованиях Мали забили 15 мячей в ворота соперников, но нередко они также пропускали и в свои.

История противостояния

В последних пяти очных противостояниях не было пробито тотал матча больше 2.5.

Прогноз на матч Тунис — Мали

Оба соперника сильны, и исход встречи может решить один-единственный момент. Ничья выглядит логичным исходом, но борьба будет жаркой, за результат придется биться до последнего свистка. Ставлю на тотал матча меньше 2,5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.5
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