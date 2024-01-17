Сандерленд – Халл Сити прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

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В матче 28-го тура английского Чемпионшипа Сандерленд на своем поле примет Халл Сити. В этом противостоянии сойдутся соседи по турнирной таблице. Обе команды имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в первую шестерку и побороться за повышение в классе. Встреча пройдет 19 января 2024 года.

Сандерленд

В минувшем туре черные коты проиграли со счетом 1:2 одному из лидеров турнирной таблицы Ипсвич Таун.

По итогам 27-ми сыгранных матчей Сандерленд идет на седьмой строчке турнирной таблицы и имеет 40 очков, столько же и у шестой команды первенства. Черные коты все еще считаются одними из кандидатов на повышение в классе и им нужно набирать очки с прямыми конкурентами.

В последних пяти матчах команда добыла две победы и дважды проиграла. В целом, Сандерленд не выглядит стабильно, чередуя победы с поражениями.

Халл Сити

На неделе команда играла с Бирмингем Сити в Кубке Англии и покинули розыгрыш турнира. Теперь им можно полностью сконцентрироваться на внутреннем первенстве, где у них еще есть невыполненные задачи.

После 27-ми туров тигры идут на девятом месте турнирной таблицы и лишь на одно очко отстают от зоны плей-офф. В случае определенных стечений обстоятельств и победы в следующем матче они поднимутся в желаемую топ-6.

В последних пяти матчах Халл Сити потерпел четыре поражения при одной победе, что говорит о плохой форме гостей.

История противостояния

В последнем матче Чемпионшипа (26 декабря 2023) Сандерленд победил со счетом 1:0, забив в самой концовке встречи.

Прогноз на матч Сандерленд — Халл Сити

Сандерленд постарается реабилитироваться за прошлое поражение, но крепкая оборона Халл Сити может стать серьезным препятствием. Буду ставить на то, что в матче будет забито меньше 3 голов.

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