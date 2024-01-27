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Трабзонспор – Касымпаша прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Трабзонспор - Касимпаса прогноз
Трабзонспор Трабзонспор
Суперлига Турция 29 янв 2024, 12:00 Трабзонспор - Касимпаса
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Турция, Trabzon, Medical Park Stadium
Касимпаса Касимпаса
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 2.48
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В 23-м туре Суперлиги Турции Трабзонспор на своем стадионе сыграет против Касымпаши. Прогноз на матч этих сборных подготовлен аналитиками DailySports.

Трабзонспор

Трабзонспор после 22 туров занимает третье место, но шансов подняться выше нет – Фенербахче и Галатасарай оторвались на 20 очков. В последних турах Трабзонспор не сумел одержать ни одной победы – ничья и два поражения. В предыдущем туре команда Абдулла Авджи уступила Ризеспору (0:1), а перед этим ее разгромил Галатасарай (1:5).

Касымпаша

Касымпаша с 29 очками занимает восьмое место. Однако игровая форма команды пошла на серьезный спад. В последних 4 матчах Касымпаша набрала только 3 очка, а в 3 матчах пропустила по 3 гола. В предыдущем туре она уступила скромному Пендикспору (2:3). Команда Сами Угюрлу старается играть в очень атакующий футбол, что часто негативно сказывается на результате.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 4-м туре Трабзонспор разгромил Касымпаша 5:1

Касымпаша выиграл у Трабзонспора только 2 из последних 10

Всего команды сыграли друг против друга 30 матчей. Преимущество 15:7 по победам на стороне Трабзонспора

Прогноз на матч Трабзонспор – Касымпаша

Обе команды играют очень ярко, а большое количество голов в их матчах – не редкость. Ставим на то, что в этой игре будет более 3 забитых мячей.

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