EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Сенегал - Кот-д'Ивуар прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Сенегал - Кот-д'Ивуар прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Сенегал - Кот-д’Ивуар прогноз
Сенегал Сенегал
Кубок африканских наций 29 янв 2024, 15:00 Сенегал - Кот-д’Ивуар
-
- : -
Международные, Yamoussoukro, Stade Charles Konan Banny
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Один из центральных поединков стадии 1/8 финала Кубка африканских наций состоится в понедельник вечером на «Стад де Ямусукро», где хозяева турнира сборная Кот-д'Ивуара сыграет с Сенегалом. Удастся ли действующим чемпионам континента пройти в следующую стадию? Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Сенегал

Сборную Сенегала по праву считают главным фаворитом турнира. На групповой стадии «Львы Теранги» доказали на деле, что настроены защитить титул. Разгромив в стартовом туре Гамбию со счётом 3:0, команда Алиу Сиссе в дальнейшем не испытала проблем в матче со статусным Камеруном (3:1). Ничего не смогла противопоставить сенегальцам и Гвинея – 2:0. В общей сложности Сенегал не проигрывает вот уже в семи поединках, оформив на данном отрезке шесть побед. Стоит отметить также, что ставка на «обе забьют» в матчах с участием «Львов Теранги» сыграла лишь однажды в восьми последних поединках.

Кот-д'Ивуар

Хозяева турнира на групповой стадии показали себя не лучшим образом. Начав с уверенной победы над Гвинея-Бисау со счётом 2:0, команда Эмерса Фаэ обидно уступила во втором туре Нигерии (0:1). В решающем матче "слоны" так и вовсе пропустили в свои ворота четыре безответных мяча от Экваториальной Гвинеи. Это привело к тому, что разница голов у Кот-д'Ивуара стала отрицательной и едва ли не самой худшей на турнире. Тем не менее даже при такой ужасной статистике сборная Кот-д'Ивуара каким-то чудом сумела зацепиться за плей-офф.

История очных противостояний

Предстоящий матч станет уже 20-м для этих сборных и пока перевес на стороне "слонов", имеющих в активе 9 побед при пяти поражениях. Последний поединок был сыгран год назад в рамках групповой стадии Кубка африканских наций. Минимальную победу сенегальцам в той встрече принёс точный удар хавбека Муссы Ндиаэ.

Сенегал - Кот-д'Ивуар прогноз

По всей видимости матч получится очень осторожным и закрытым. Сборная Сенегала на групповой стадии выглядела куда лучше соперника и должна добиваться успеха в предстоящем противостоянии. Предлагаем взять здесь Фора Сенегал 0.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс прогноз НБА Сегодня, 19:30 Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Голден Стэйт Уорриорз Коэф.: 1.93 Лос-Анджелес Лейкерс Рекомендуем 1xBet
Сидней Кингз - Мельбурн Юнайтед прогноз НБЛ Сегодня, 23:00 Сидней Кингз — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Сидней Кингз Коэф.: 1.68 Мельбурн Юнайтед Сделать ставку BetWinner
Макартур - Перт Глори прогноз А-лига Австралия 28 янв 2024, 01:00 Макартур – Перт Глори прогноз на матч 28 января 2024 Макартур Коэф.: 1.88 Перт Глори Сделать ставку MelBet
Янник Синнер - Даниил Медведев прогноз Открытый чемпионат Австралии 28 янв 2024, 03:30 Янник Синнер – Даниил Медведев прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Янник Синнер Коэф.: 1.86 Даниил Медведев Рекомендуем MelBet
Австралия - Индонезия прогноз Кубок Азии 28 янв 2024, 06:30 Австралия – Индонезия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Австралия Коэф.: 1.6 Индонезия Сделать ставку 1xBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:27 Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной Новости футбола Сегодня, 17:26 Хави покинет Барселону, Ракитич нужен саудитам. Дайджест трансферных новостей за 27 января Новости баскетбола Сегодня, 17:05 Милуоки Бакс официально назначил нового тренера Новости футбола Сегодня, 17:05 Нигерия благодаря дублю Лукмана обыграла Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 17:02 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:45 Милан упустил победу над Болоньей в матче с тремя пенальти Новости футбола Сегодня, 16:40 ФИФА официально подтвердила дисквалификацию Рубиалеса Новости футбола Сегодня, 16:30 СРОЧНО! Хави в конце сезона покинет Барселону Новости футбола Сегодня, 16:27 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости бокса Сегодня, 15:58 Джейк Пол объявит имя своего следующего соперника 30 января
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Баскетбол Сегодня Сидней Кингз — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Макартур – Перт Глори прогноз на матч 28 января 2024 Теннис 28 янв 2024 Янник Синнер – Даниил Медведев прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Австралия – Индонезия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Вест Бромвич – Вулверхэмптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Сельта – Жирона прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 КПР – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Уотфорд – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Ливерпуль – Норвич прогноз и ставки на матч 28 января 2024