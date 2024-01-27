Сенегал - Кот-д'Ивуар прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

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Один из центральных поединков стадии 1/8 финала Кубка африканских наций состоится в понедельник вечером на «Стад де Ямусукро», где хозяева турнира сборная Кот-д'Ивуара сыграет с Сенегалом. Удастся ли действующим чемпионам континента пройти в следующую стадию? Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Сенегал

Сборную Сенегала по праву считают главным фаворитом турнира. На групповой стадии «Львы Теранги» доказали на деле, что настроены защитить титул. Разгромив в стартовом туре Гамбию со счётом 3:0, команда Алиу Сиссе в дальнейшем не испытала проблем в матче со статусным Камеруном (3:1). Ничего не смогла противопоставить сенегальцам и Гвинея – 2:0. В общей сложности Сенегал не проигрывает вот уже в семи поединках, оформив на данном отрезке шесть побед. Стоит отметить также, что ставка на «обе забьют» в матчах с участием «Львов Теранги» сыграла лишь однажды в восьми последних поединках.

Кот-д'Ивуар

Хозяева турнира на групповой стадии показали себя не лучшим образом. Начав с уверенной победы над Гвинея-Бисау со счётом 2:0, команда Эмерса Фаэ обидно уступила во втором туре Нигерии (0:1). В решающем матче "слоны" так и вовсе пропустили в свои ворота четыре безответных мяча от Экваториальной Гвинеи. Это привело к тому, что разница голов у Кот-д'Ивуара стала отрицательной и едва ли не самой худшей на турнире. Тем не менее даже при такой ужасной статистике сборная Кот-д'Ивуара каким-то чудом сумела зацепиться за плей-офф.

История очных противостояний

Предстоящий матч станет уже 20-м для этих сборных и пока перевес на стороне "слонов", имеющих в активе 9 побед при пяти поражениях. Последний поединок был сыгран год назад в рамках групповой стадии Кубка африканских наций. Минимальную победу сенегальцам в той встрече принёс точный удар хавбека Муссы Ндиаэ.

Сенегал - Кот-д'Ивуар прогноз

По всей видимости матч получится очень осторожным и закрытым. Сборная Сенегала на групповой стадии выглядела куда лучше соперника и должна добиваться успеха в предстоящем противостоянии. Предлагаем взять здесь Фора Сенегал 0.

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