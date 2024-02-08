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Тоттенхэм – Брайтон прогноз и ставки на матч 10 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Тоттенхэм - Брайтон прогноз
Тоттенхэм Тоттенхэм
Премьер-лига Англия 10 фев 2024, 10:00 Тоттенхэм - Брайтон
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Англия, London, Тоттенхэм Хотспур
Брайтон Брайтон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Тоттенхэм
Коэф.: 1.86
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Один из поединков 24-го тура английской Премьер-Лиги будет сыгран в Лондоне, где на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» местные "шпоры" примут Брайтон. Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот матч.

Тоттенхэм

Команда Анге Постекоглу в конце осени не была похожа сама на себя и, проиграв четыре матча в чемпионате, сильно ухудшила турнирное положение. Благо, вскоре "шпорам" удалось разобраться с проблемами, и они выдали отличный отрезок. После победы над Брентфордом Тоттенхэм на время даже ворвался в первую четвёрку, однако его пребывание там было не долгим. В матче прошлого тура подопечные Анге Постекоглу гостили в Ливерпуле, где сыграли вничью с Эвертоном (2:2). Это позволило Астон Вилле обойти "шпор" и занять четвёртую строчку. В родных стенах Тоттенхэм выиграл четыре последних поединка в Премьер-Лиге, однако в Кубке Англии уступил Манчестер Сити. Решающий гол «шпоры» пропустили за две минуты до конца матча.

Брайтон

Команда Роберто де Дзерби что-то совсем сдала в последнее время. Ничьи с Вест Хэмом и Вулверхэмптоном, а затем позорное поражение от ведущего борьбу за выживание Лутона со счётом 4:0. При этом обращает внимание тот факт, что ни в одном из указанных поединков Брайтон не забил, а ведь Роберто де Дзерби всегда делал упор на атакующий футбол. На минувших выходных, впрочем, «чайки» отыгрались сполна и отправили в ворота Кристал Пэлас сразу четыре мяча (4:1), три из которых в первом тайме. Этот результат позволил сохранить за Брайтоном восьмую строчку в турнирной таблице. Стоит добавить здесь, что «чайки» на выезде не могут выиграть с конца ноября, когда был обыгран Ноттингем.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Брайтон обыграл «шпор» в первом круге со счётом 4:2, при этом по ходу поединка ведя 4:0
  • В крайних пяти очных поединках Тоттенхэм трижды был сильнее при двух победах Брайтона
  • В пяти последних домашних матчах «шпоры» четыре раза обыграли Брайтон и в каждом из этих матчей играла ставка на «Тотал больше 2.5»

Тоттенхэм – Брайтон прогноз

Тоттенхэм в последних домашних матчах стабильно берёт три очка. Остановить «шпор» смог лишь Манчестер Сити, так что наша ставка «Победа Тоттенхэма» с коэффициентом 1.86.

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Прогноз на матч Победа Тоттенхэм
Коэф.: 1.86
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