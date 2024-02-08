Лутон – Шеффилд Юнайтед прогноз и ставки на матч 10 февраля

Прогноз на матч Победа Лутон Таун Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 24-м туре английской Премьер-лиги Лутон на домашнем арене "Кенилворт Роад" сыграет против Шеффилд Юнайтед. Прогноз на противостояние этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Лутон

В преддверии старта чемпионата многие эксперты относили скромный Лутон к безальтернативным аутсайдерам, которому не удастся ввязаться в борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Но по итогам шести месяцев мы видим, что команда Роба Эдвардса занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет небольшой отрыв от Эвертона в один балл. "Шляпники" не знают горечи поражений вот уже в шести поединках во всех турнирах. Последнее поражение Лутона случилось за день до нового года, когда подопечные Роба Эдвардса проиграли на "Кенилворт Роад" лондонскому Челси. С тех пор Лутон оформил две победы в Кубке над Болтоном и Эвертоном, а, к примеру, на прошлых выходных не дал себя в обиду в выездном матче с Ньюкаслом (4:4). При этом по ходу поединка «шляпники» вели 4:2.

Шеффилд Юнайтед

Команда Криса Уайлдера занимает с 10-тью очками последнее место в турнирной таблице АПЛ. Отставание «клинков» от спасительного 17-го места с каждым туром все больше и больше. В рамках прошлого тура Шеффилд Юнайтед дома принимал крепкую Астон Виллу и получил пять безответных мячей в свои ворота. Тем самым, отставание от Лутона увеличилось до 10 очков. Последний раз «клинки» брали три очка в чемпионате в начале декабря, когда дома минимально обыграли Брентфорд (1:0). После этого в семи встречах зацепиться за очки удалось лишь дважды – с той же Астон Виллой (1:1) на выезде и Вест Хэмом дома (2:2). Отметим, что в 11-ти выездных поединках Шеффилд Юнайтед не смог ни разу выиграть и является единственной командой лиги с «нулём» в графе побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лутон добыл волевую победу со счётом 3:2 над «клинками» в их логове в первом круге

В последних пяти очных играх две победы на счету «шляпников» при одной победе у Шеффилда

В трёх последних поединках этих команд на поле Лутона фиксируется ничейный исход

Лутон – Шеффилд Юнайтед прогноз

Букмекеры верят в успех хозяев поля и с ними трудно не согласиться. «Клинки» на выезде выглядят беспомощно, так что у Лутона отличный шанс взять три очка. Наша ставка «Победа Лутона» с коэффициентом 1.76.

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